Zoom Gelsenkirchen mit schaurigen Neuigkeiten – Besuchern gruselt es schon jetzt

Wer der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen einen Besuch abstattet, der tut dies logischerweise in erster Linie wegen der zahlreichen Tierarten, die es dort zu bestaunen gibt. Doch schon bald gibt es in dem Zoo noch etwas ganz anderes zu sehen…

Halloween steht vor der Tür! Und nicht nur im Movie Park kannst du dich Jahr für Jahr ordentlich gruseln. Auch die Zoom Gelsenkirchen hat jetzt schaurige Neuigkeiten bekanntgeben. Grusel-Fans dürfen sich freuen.

+++Tierheim in NRW schaut sich Hund genauer an – und fällt bei diesen Entdeckungen vom Glauben ab+++

Zoom Gelsenkirchen: DAS sind die Halloween-Pläne

Am 31. Oktober und am 1. November (jeweils von 18 bis 22 Uhr) wird es in der Zoom-Erlebniswelt schaurig. Jetzt gab der Gelsenkirchener Tierpark neue Details für das Halloween-Fest bekannt.

+++Zoo in NRW muss bei einem Blick ins Gehege Alarm schlagen – „Nimmt einfach kein Ende“+++

„Halloween in der Zoom-Erlebniswelt. Dieses Jahr noch größer! Euch erwarten mehr Gruselmonster, mehr Kulissen und mehr Kürbisse als in den vergangenen Jahren“, heißt es bei Facebook. „Freut euch auf über 20 thematisierte Schauplätze. Der beliebte ‚Zirkus des Grauens‘ ist wieder mit dabei und in diesem Jahr ganz neu ist die Kulisse ‚Día de los Muertos‘.“

Zoom Gelsenkirchen: Vierbeiner sollten besser zuhause bleiben

Außerdem werde es wieder Stelzenläufer, eine Fotokulisse für Erinnerungsfotos und „wunderschön magisch illuminierte Landschaften“, geben, wie der Zoom Gelsenkirchen ankündigt.

Geeignet sei die Veranstaltung für Kinder ab sechs Jahren. „Stroboskopische Effekte können verstörend wirken“, warnt der Zoom. Die Mitnahme von Hunden wird übrigens nicht empfohlen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Movie-Park-Besucher dürfen sich ebenfalls gruseln

Während sich Besucher des Zoom Gelsenkirchen noch etwas gedulden müssen, bis sie echtes Halloween-Feeling erleben dürfen, sind die Grusel-Festtage im Movie Park schon längst im vollen Gange. Bereits seit Ende September treiben sich schaurige Wesen in dem Freizeitpark herum. Welch unerwartete Nachricht die Besucher jetzt erreichte, kannst du hier nachlesen>>>