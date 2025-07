Kind entdeckt seltsame Wesen im Zoom Gelsenkirchen – das steckt dahinter

Giraffe, Elefant, Tiger: Im Zoom Gelsenkirchen gibt es allerhand Tiere zu bestaunen. Dabei erfreuen sich vor allem Kinder an dem Anblick der zahlreichen Lebewesen. Und um seinen kleinsten Gästen den Aufenthalt bei sich zu versüßen, hat der Zoom Gelsenkirchen sich etwas Besonderes ausgedacht.

Den Anblick von Löwen und Co. ist man im Zoom Gelsenkirchen ja gewöhnt. Aber Drachen? Die gibt es in dem Tierpark jetzt auch zu sehen – zumindest in Form von Graffiti-Bildern.

Zoom Gelsenkirchen verschönert seinen Indoorspielplatz

„Es gibt wieder Drachen im Drachenland! Habt ihr sie schon entdeckt? Seit Kurzem zieren farbenfrohe Graffiti-Drachen die Wände unseres großen Indoorspielplatzes im ELE-Tropenparadies – dem Drachenland!“, verkündet der Zoom Gelsenkirchen auf seiner offiziellen Facebook-Seite (circa 72.000 Follower).

„In liebevoller Handarbeit sind hier tolle Landschaften und gleich mehrere Drachen entstanden: ein großer, dösender Drache, fliegende Drachen und verspielte Drachenkinder, die ihr beim Toben und Klettern bestaunen könnt“, heißt es weiterhin in dem Social-Media-Post.

Zoom Gelsenkirchen: Einige Kinder haben die bunten Bilder bereits entdeckt

Dazu teilt der Zoom Gelsenkirchen ein Video, welches die Entstehung der bunten, farbenfrohen Drachen-Bildern zeigt. Zu finden sind sie im 850 Quadratmeter großen „Drachenland“. Dort gibt es zudem Baumhütten, Klettertrapeze und ein riesiges Holzschiff.

Das ein oder andere Kind hat die bunten Fabelwesen an der Wand bereits entdeckt. „Also unser Kind hat sie scheinbar gesehen“, schreibt eine Zoo-Besucherin unter dem Facebook-Post. „Die sehen fantastisch aus und laden geradezu ein, das Drachenland zu besuchen“, heißt es weiterhin. Na, da hat der Zoom Gelsenkirchen wohl genau den Geschmack seiner Besucher getroffen!