Es passiert erstmalig in diesem Sommer – doch Zoo-Besucher in NRW müssen genau hinsehen

Augen auf beim Zoo-Besuch in NRW! Der Zoo Wuppertal gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz NRW, lockt täglich seit der Eröffnung im Jahr 1995 insbesondere in den Ferien zig Besucher. Kein Wunder, ist es beispielsweise doch für seine lange Elefanten-Tradition bekannt: Seit 1927 werden die großen Säugetiere dort gehalten.

Doch neben den Rüsseltieren können Besucher im NRW-Zoo auch etwas was ganz anderes sehen. Wenngleich sie dafür ihre Augen schärfen müssen, denn: Faultier „Flash“ hat endlich Zugang zur Außenanlage, erkundet sie schon fleißig, genießt das schöne Sommerwetter!

Es passiert erstmalig in diesem Sommer

Wie das Social-Media-Team des Zoos Wuppertal auf Facebook mitteilt, ist das Zweifingerfaultier dank mehrerer Seile oft auf der Außenanlage am Südamerikahaus zu sehen. Dort genieße er gemeinsam mit den Halsbandpekaris die Sonnenstrahlen und die frische Luft.

Und weiter schreiben die Tierpfleger: „Mittlerweile wurde ‚Flash‘ bereits einige Male im großen Baum der Anlage gesichtet. Haltet also bei eurem nächsten Besuch die Augen offen – vielleicht entdeckt ihr ihn draußen bei seinen Klettertouren.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zoo-Besucher müssen genau hinsehen

Tatsächlich verbringen Faultiere den Großteil ihres Lebens nach unten hängend in den Baumkronen des südamerikanischen Regenwaldes. Ihr Körper ist perfekt an die „hängende“ Lebensweise angepasst – mit ihren gebogenen, langen Krallen, die wie Haken funktionieren, klammern sie sich an Ästen fest.

Mehr News:

Für viele Tierfreunde auf Facebook ist die Vorfreude auf „Flash“ kaum zu toppen. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Haben ihn lange nicht mehr gesehen. Dachten schon, er sei nicht mehr da. Draußen haben wir ihn nicht vermutet.“

„Sehr schön, habe ihn schon länger nicht mehr zu sehen bekommen.“

„Vielleicht haben mein Enkel und ich demnächst Glück und sehen ihn!“

„Endlich ein Zoo, der seinen Faultieren den Genuss des Wetters ermöglicht.“

Bleibt zu hoffen, dass man das Faultier öfter zu sehen bekommt als gedacht…