Movie Park: Hammer bei Halloween-Festival – DAMIT hat niemand gerechnet

Es ist so etwas wie die fünfte Jahreszeit im Movie Park. Am Samstag (28. September) hat das Halloween-Horror-Festival im Bottroper Freizeitpark gestartet. Bis zum 10. November sind jetzt also wieder die Monster im Movie Park los.

Bei der diesjährigen Ausgabe unter dem Motto „Stay Quiet, Stay Alive“ können sich die Besucher gleich auf zwei Neuerungen freuen. Eine der beiden sorgte bei dem ein oder anderen im Vorfeld allerdings zunächst für lange Gesichter – bis die Besucher plötzlich eine unerwartete Nachricht erreichte.

++ Riesen-Diskussion um Halloween-Preise im Movie Park – „Sehr unangemessen“ ++

Movie Park überrascht Fans beim Halloween-Festival

Zahlreiche Besucher erlebten am Wochenende im Movie Park den ultimativen Gruselspaß. Vor allem die neue Horror-Show „Unhallowed“ von Illusionist Christian Farla sollte der große Publikumsmagnet werden. Auch, weil die das neue Horror-Haus („A Quiet Place“) bei der Festival-Eröffnung nicht zum Programm gehören sollte – eigentlich.

Mehr zum Thema: Kurz vor Halloween-Festival – Movie-Park-Besucher haben nur noch eine Frage

Denn einen Tag vor Beginn des Halloween-Festivals erreichte die Besucher eine unerwartete Nachricht. Darin kündigte der Movie Park ein „Soft Opening“ des größten Horror-Hauses in Europa an. Schon früher als zunächst geplant sei es gelungen, die Maze weitestgehend fertigzustellen – allerdings mit Einschränkungen.

Horror-Haus im Testmodus

So wurden die Besucher zwar bereits am Samstag ins „Studio 1“ gelockt. „Damit Effekte und Storyline jedoch richtig in Szene gesetzt werden können, werden wir unsere Abläufe im laufenden Betrieb anpassen und weiter testen“, hieß es in einer Nachricht an die Besucher.

Mehr Themen:

Lange müssen die Fans des gepflegten Grusels sich aber nicht mehr gedulden, bis es richtig losgeht: „Ab dem 3. Oktober werden wir dann offiziell die Tore der Verdammnis öffnen und unseren neuen Horror-Blockbuster in seiner vollständigen Version präsentieren.“