Movie Park: Kurz vor Halloween-Festival – Besucher haben nur noch eine Frage

Das Warten hat ein Ende! Am Samstag (28. September) startet der Movie Park endlich in seine schaurigste Zeit. Beim Halloween-Horror-Festival lehren die Monster den Besuchern wieder einmal das Fürchten.

Unter dem Motto „Stay Quiet, Stay Alive“ können diese bis zum 10. November die zahlreichen Horror-Häuser besuchen. Kurz vor Beginn ist die Aufregung bei allen Beteiligten groß. Vor allem eine Frage beschäftigt die Fans des gepflegten Gruselspaßes im Movie Park.

++ Ekel-Alarm bei „Haus des Döners“ in Duisburg und Co.! Imbiss-Kette zieht die Reißleine ++

Movie Park: Wichtige Frage vor Halloween-Festival

Nein, es ist kein gewöhnliches Freizeitpark-Erlebnis, das die Besucher an den Horror-Aktionstagen im Movie Park erleben. Die Stammgäste des Halloween-Festivals freuen sich vor allem auf die neue Horror-Show „Unhallowed“ von Illusionist Christian Farla und natürlich auf die neue Maze „A Quiet Place“. Das mit 1.400 Quadratmetern größte Horrorhaus Europas eröffnet allerdings nicht schon am Samstag (mehr dazu hier >>>).

Mehr aus dem Movie Park: Riesen-Diskussion um Halloween-Preise – „Sehr unangemessen“

Wer noch nicht in den Genuss des Halloween-Events kam, hat naturgemäß einige Fragen. Vor allem eine drängt sich kurz vor Beginn bei einigen Besuchern auf. Sie fragen sich, wie viel Zeit sie pro Maze einplanen müssen. Schließlich möchten sie an einem Besuchstag möglichst viele der Horror-Häuser besuchen – am besten sogar alle. Ist das realistisch?

Die Antwort eines Movie-Park-Fans auf der Facebook-Seite des Bottroper Freizeitparks sollte beruhigen: „Ja, schafft man, wenn man sich ran hält.“ Ein anderer plant nach eigenen Angaben immer zwischen 30 und 45 Minuten pro Horror-Haus ein und klappert sie nach ihrer Reihenfolge ab. „Alles schaffst du locker, aber dann bleibt nicht viel Zeit, um andere Sachen zu machen“, gibt der Movie-Park-Fan zu bedenken und rät: „Und natürlich früh buchen, weil entsprechende Zeiten auch weg sind!“

Ein wichtiger Tipp: Denn nur wer frühzeitig online bucht, kann sich seine gewünschten Zeitfenster sichern. Ein Besucher beruhigt aber: „Die lassen dich auch rein, wenn du dich verspätest. Ich kam letztes Jahr zu zwei Horror-Häusern eine Stunde zu spät, aufgrund anderer Wartezeiten.“