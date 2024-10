Westfalenpark Dortmund: Schock am Abend! Besuchern läuft es eiskalt den Rücken runter

Der beliebte Westfalenpark Dortmund gehört wohl zu den schönsten Grünanlagen im Ruhrgebiet. Normalerweise kann man hier bestens flanieren und entspannen. Vom Florianturm aus hat man einen herrlichen Panoramablick über den Park und die Stadt. Kinder können zwischen mehreren liebevoll gestalteten Spielplätzen wählen. Und im Sommer lockt das berühmte „Juicy Beats Festival“ mehrere zehntausend Besucher in den Dortmunder Park.

Doch jetzt läuft es den Besuchern eiskalt den Rücken runter. Diese Aktion im Westfalenpark Dortmund bringt sie zum Schaudern.

Westfalenpark Dortmund: Besucher bekommen es mit der Angst zu tun

Eigentlich sollte der Westfalenpark Dortmund für entspannte Stunden sorgen. Doch an diesem Abend ist alles anders. Denn am 31. Oktober – also an Halloween – verwandelt sich der Park im Ruhrgebiet in eine „schaurige Welt voller Überraschungen“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Das jährliche Halloween-Event ist genau das Richtige für Familien mit Kindern bis zu 10 Jahren und soll Spaß und Schauder gleichzeitig bringen.

Die Besucher des Westfalenpark Dortmund können sich auf einen gespenstischen Rundgang begeben und dabei verschiedene Stationen besuchen. Dabei verspricht der Grusel natürlich kinderfreundlich zu bleiben. Auch für das leibliche Wohl ist an diesem besonderen Abend gesorgt. „Schaurig-schöne Snacks und gruselige Getränke“ sind hier im Angebot.

Perfekte Grusel-Atmosphäre

Und wer sich jetzt fragt, ob beim jährlichen Halloween-Event im Westfalenpark Dortmund auch Kostüme erlaubt sind, dem sei gesagt: Sie sind nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Denn so wird die Grusel-Atmosphäre doch erst richtig perfekt, oder?

Der Vorverkauf der Tickets ist schon in vollem Gange. Interessenten sollten sich aber beeilen, denn sie sind schnell vergriffen. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren zahlen 4 Euro pro Person, Kinder unter sechs haben freien Eintritt. Für Gruppen gibt es zudem besondere Konditionen.

