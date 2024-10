Movie Park macht wichtige Ankündigung: Besucher sollten sich das Datum merken

Das Halloween Horror Festival im Movie Park Germany lockt Jahr für Jahr viele Freunde des Gruselns an. Seit Jahren ist dieses besondere Event ein wichtiger Bestandteil im Jahreskalender des größten Film- und Freizeitpark Deutschlands.

In diesem Jahr findet das Halloween Horror Festival am Samstag, dem 12. Oktober, statt. Im Rahmen des Grusel-Festivals wird der Movie Park auch 2024 wieder auf eine ganz besondere und enorm wichtige Aktion aufmerksam machen.

Movie Park beteiligt sich erneut an wichtigem Aktionstag

Mit dem Slogan „Haunters against Hate ist zurück“ hat der Movie Park das Event am kommenden Samstag angekündigt. Wie der Film- und Freizeitpark unter anderem auf „Facebook“ bekannt gegeben hat, wird man sich in Kooperation mit der gleichnamigen Non-Profit-Organisation erneut an dem „Haunters against Hate“-Aktionstag beteiligen.

„Getreu dem Motto ‚Because Hate is the Scariest Thing of All‘ setzt sich die US-amerikanische Organisation für Werte, wie Toleranz und Gleichberechtigung ein. Die Halloween-Darsteller, die im Englischen auch oft als ‚haunters‘ bezeichnet werden, stehen hierbei im Mittelpunkt des Geschehens und machen auf diese wichtigen gesellschaftlichen Themen aufmerksam“, heißt es auf den Social-Media-Kanälen des Movie Parks.

++ Movie Park: Hammer bei Halloween-Festival – DAMIT hat niemand gerechnet ++

Über den gesamten Tag hinweg wird es also einige Extras zu dem Aktionstag geben. So richtet der Movie Park extra einen Infostand zu dem Thema ein und wird auch zwei filmreife Fotopoints zur Verfügung stellen. So engagiert sich der Vergnügungspark einmal mehr für wichtige, gesellschaftliche Themen wie Gleichberechtigung und Toleranz.

Große „Haunters against Hate“-Parade geplant

Die Fotopoints werden in den „Scarezones ACID RAIN und HILBILLY TOWN“ zu finden sein, der Infostand wird gegenüber dem „Restaurant Yellow Cab“ aufgebaut. Das Highlight des Tages soll dann die große „Haunters against Hate“-Parade sein, die gegen 16.46 Uhr starten soll. Darauf können sich alle Besucher des Movie Parks schon jetzt freuen.

Weitere News:

Einmal mehr zeigt der beliebte Park, dass er seinen Besuchern auch wichtige Themen mit auf den Weg geben möchte. Der „Haunter against Hate“-Tag wird in den USA seit vielen Jahren zelebriert. 2022 beteiligte sich der Film- und Freizeitpark zum ersten Mal an dieser Aktion.