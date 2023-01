Movie Park enthüllt Details zu neuer Attraktion – „Liebe es jetzt schon“

Der Movie Park bekommt eine neue Live-Stunt-Show! Jetzt gab der Freizeitpark erste Details dazu bekannt.

„Quietschende Reifen, explosive Szenen und waghalsige Stunteinlagen stehen 2023 wieder auf dem Drehplan des Movie Park Germany“, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks. Die Show-Premiere ist voraussichtlich im Juni 2023.

Movie Park: Abrissarbeiten haben begonnen

Das Parkmotto „Hollywood in Germany“ soll dabei noch weiter in den Vordergrund gerückt werden. Laut des Movie Parks wird es dabei die bisher größte Quarterpipe Deutschlands geben. Biker-Stunts und „außergewöhnliche“ Auto-Fahrkünste sollen in die Show mit hinein integriert werden.

Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Stunt-Set begannen bereits am 1. November 2022 – kurz bevor sich der Movie Park in die Winterpause verabschiedete. Die Errichtung der neuen Kulissen soll nun in den nächsten Wochen auf Hochtouren laufen. Auf seinen Social-Media-Plattformen will der Freizeitpark seine Besucher daran teilhaben lassen. Genauerer Infos zur Storyline sollen in den nächsten Wochen folgen.

Movie Park-Besucher freuen sich auf neue Show

„Mit der Neugestaltung der Stunt-Show verleihen wir einer unserer beliebtesten Attraktionen ein Upgrade“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen ein neues, spektakuläres Familienerlebnis zu bieten und gleichzeitig unsere Identität als Filmpark weiter zu stärken.“ Und bei der neuen Show ist auch die Meinung der Besucher mit eingeflossen: Insgesamt rund 10.000 Personen nahmen an einer Besucherumfrage teil, die verschiedene Konzepte und Ideen vorstellte.

Auf Social Media hat der Beitrag zur neuen Stunt-Show zahlreiche Reaktionen hervorgerufen – die allermeisten positiv. „Ich glaube, dass der Movie Park mit der neuen Show/dem neuen Set einen weiteren großen Sprung Richtung Oberliga macht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison“, schreibt beispielsweise ein Mann in die Kommentarspalte unter dem Post. „Ich liebe es jetzt schon“, heißt es von einer Frau. Man darf gespannt sein, wie die neue Show letztendlich wirklich bei den Zuschauern im Movie Park ankommen wird.