Movie Park macht Besuchern einmaliges Angebot – doch sie müssen schnell sein

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit. Der Movie Park hat ein bisher einmaliges Event nun zum zweiten Mal in der Freizeitpark-Geschichte angekündigt. Besucher können sich jetzt freuen, noch einmal eine Chance zu bekommen. Doch sollten sie sich sputen. Die Tickets sind nämlich abgezählt.

Movie Park geht mit Camera Day in die zweite Runde

Am 3. Juni ist es wieder so weit. Dann läuft zum zweiten Mal der Camera Day und lädt Besucher zum Fotografiert-Werden ein. „Egal, ob ihr in Eurem Hochzeitskleid oder -anzug posiert, euer Cosplay in Szene setzt, coole Shots mit eurem Lieblingsgefährt macht oder einfach so hollywoodreife Fotos und Videos produziert – am Camera Day führt ihr Regie!“, verkündet der Freizeitpark auf Facebook.

Eigentlich hat der Park an dem Tag sogar geschlossen. Doch so haben Besucher zwischen 10 und 17 Uhr die Chance, sich vor den Hollywood-Kulissen ablichten zu lassen – und das ganz ohne irgendwelche anderen, die ihnen den Shoot mit ihrer Anwesenheit versauen können. „So werden Euch beispielsweise wieder die Enterprise Brücke, die Time Riders Bibliothek, das Santa Monica Wheel sowie ein Großteil des Filmsets zur Verfügung stehen“, verspricht der Park. Womöglich kommt sogar noch eine weitere Location hinzu.

Movie Park: Darauf müssen Besucher am Camera Day achten

Wer Lust auf ein ganz besonderes Shooting am Camera Day hat, sollte sich jedoch sputen. Denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Tickets. „Schnell sein lohnt sich – besonders für diejenigen, die ihr Fahrzeug mit ans Set bringen möchten: Von insgesamt 500 Tickets sind nämlich nur 50 Stück für die Fahrzeugmitnahme reserviert“, ergänzt der Movie Park.

Also Ticket holen, Kamera einpacken und wie wild losknipsen. Die Sondertickets gibt es nur online für 25 Euro pro Person und auch nur so lange der Vorrat reicht. Sollte das Wetter am 3. Juni allerdings nicht mitspielen, gibt es noch einen alternativen Termin eine Woche später. Darauf sollten sich Interessierte bestenfalls schon vorab einstellen.

Es gibt jedoch noch eine große Einschränkung am 3. Juni. Denn bis auf das Santa Monica Wheel werden alle Attraktion und auch alle Shops oder Restaurants dichtmachen. Nur an der Bakery können sich Besucher eine Erfrischung oder einen Snack für zwischendurch holen können.