Movie Park mit Umbauarbeiten – Besucher können sich freuen

Der Movie Park befindet sich seit Mitte November 2022 in der Winterpause. Doch war der Freizeitpark alles andere als untätig in den vergangenen Wochen.

Hier und da wird aktuell umgebaut, ausgebessert, ja sogar komplett neue Attraktionen werden aufgebaut. Von einigen Veränderungen im Movie Park gibt es sogar Fotos.

Movie Park nutzt Winterpause zum Umbau

Von einem Anblick mussten sich die Parkbesucher schon im vergangenen Jahr verabschieden. Das altbekannte Stunt-Set war ihnen ans Herz gewachsen und viele hatten dem Aufbau und ihren Kindheitserinnerungen daran nachgeweint.

Doch nun teilt der Park die Fortschritte zum neuen Set-up. Und da hat sich so einiges getan. „Ein Großteil der Gerüste für die zukünftige Kulisse steht bereits, doch bis zur Fertigstellung des Setbaus und bis zum Beginn der Dreharbeiten müssen wir uns noch ein wenig gedulden“, schreibt der Park auf Facebook. In einem Post präsentiert er auch schon mal Bilder von der Baustelle.

Sneakpeak auf weitere Umbauten

Bis der Freizeitpark wieder öffnen wird, dauert es noch. Erst am 24. März können sich große und kleine Achterbahnfans erneut in Bottrop austoben. Die werden sich sicher über die Veränderungen im neuen Jahr wundern.

In einer Facebook-Gruppe hat nun ein Nutzer Behind-the-Scenes-Impressionen von den Bauarbeiten im gesamten Park geteilt. Neben den Bildern vom neuen Stunt-Set sind da Videos aus dem Nickland dabei. Hier werden aktuell die Beete rund um die „Backyardigans: Mission to Mars“ Kinderachterbahn erneuert.

Und eine Sache, auf die viele Besucher schon lange gehofft hatten: Die Toiletten am Hollywood Boulevard und am Van Helsing’s Club werden nun endlich saniert und renoviert. Und was kommt noch auf uns zu im neuen Jahr? Der Freizeitpark wollte sich auf die Anfrage von DER WESTEN hin nicht dazu äußern. Also müssen wir wohl oder übel bis zum Saisonstart im März warten.