Movie Park mit wichtigem Hinweis: Du musst schnell handeln – sonst verfällt dein Ticket

Der Movie Park freut sich auch in diesem Jahr wieder über einen großen Besucher-Andrang. Und am 22. und 23. Juni könnte es in dem beliebten Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen sogar noch etwas voller werden.

Denn an diese zwei Tagen finden im Movie Park die Cosplay Days statt. Dutzende Teilnehmer verkleiden sich und schlüpfen in die Rollen ihrer Lieblingsfiguren aus Mangas und Computerspielen. Bis zum 30. April konnten sich Besucher für die Aktion bewerben, allerdings gibt es eine weitere Frist, die unbedingt beachtet werden sollte.

Movie Park: Wichtige Frist dringend beachten

Um sich für die Cosplay Days anzumelden, mussten die Teilnehmer in diesem Jahr erstmals eine Gebühr von 10 Euro pro Person und Tag zahlen. Auch auf Instagram haute der Freizeitpark mächtig auf die Werbetrommel und erinnerte immer wieder an die Anmeldefrist.

Doch es gibt noch eine weitere Frist, die Cosplay-Fans unbedingt beachten sollten. Und zwar ist hier der Stichtag der 31. Mai 2024. Denn auf der Homepage heißt es: „Sobald Ihr Eure Bestätigung samt Code erhalten habt, habt Ihr bis einschließlich dem 31.05.2024 Zeit, Euch Euer Ticket zu sichern. Andernfalls ist eine Teilnahme aus Gründen der Planbarkeit leider nicht möglich.“

DAS sollten Cosplay-Fans wissen

Bedeutet, dass in dem Fall das Ticket verfällt und Teilnehmer auch keinen Anspruch auf Rückerstattung haben. Wer noch keine Anmeldebestätigung bekommen hat, braucht jedoch keine Panik schieben. Denn auf Instagram baten die Mitarbeiter bei der Bearbeitung bereits um Geduld und Verständnis.

„Anschließend [nach der Anmeldephase, Anm. d. Red.] brauchen wir etwas Zeit, um die vielen Anmeldungen auszuwerten. Wir hoffen, dass wir Mitte Mai die ersten Anmeldebestätigungen raussenden können. Da wir diese manuell nach und nach versenden werden, bitten wir um Eure Geduld. Jede angemeldete Einzelperson/ Gruppe bekommt eine Rückmeldung.“

Also am besten regelmäßig in das Postfach schauen, dann steht deinem Besuch im Moviepark für die Cosplay Days auch nichts im Wege.