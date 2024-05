Movie Park: Plötzlich sickert diese Nachricht durch – Besucher rasten aus!

Seit den Osterferien hat der Movie Park seine Tore offiziell wieder für Besucher geöffnet! Und nach den Ankündigungen, die der Bottroper Park vorher machte, waren die in diesem Jahr ganz besonders aufgeregt. So lockt 2024 ein neues Restaurant, die „Trattoria Hollywood“, aufs Gelände. Im Vorfeld standen vor allem die Preise von 29,90 Euro für Erwachsene und 15,90 Euro für Kinder in der Kritik. Halten sie, was sie versprechen? Ein Besucher fällt jetzt ein eindeutiges Urteil (DER WESTEN berichtete).

Nun ist aber eine weitere Nachricht durchgesickert, die das Show-Programm im Movie Park betrifft. Besucher hatten sehr auf die Rückkehr eines Events gehofft – jetzt herrscht endlich Gewissheit.

ER kehrt in den Movie Park zurück

Der Movie Park hatte es schon vor Saisonstart angeteasert – und kürzlich hat der Künstler selbst es auch bestätigt. Der niederländische Magier Christian Farla wird auch in diesem Jahr in den Park zurückkehren – natürlich mit einer neuen Show.

Schon 2023 sorgte er mit Sherlock Holmes „A game of Mystery“ im Park für Furore. In diesem Jahr will er mit einem neuen Kapitel der Zauber-Show sein Publikum in Bottrop-Kirchhellen begeistern. „Ich freue mich ankündigen zu können, dass wir in der Sommersaison 2024 in den Movie Park zurückkehren“, kündigte Farla bei Facebook an. Doch wann ist es so weit?

Besucher aus dem Häuschen! „Mega“

Noch müssen sich die Zuschauer ein wenig gedulden. Denn erst vom 1. Juli bis 25. August ist Christian Farla wieder mit seinen Shows zurück. Täglich will er dann auf der Bühne mit zum Teil feurigen Zaubertricks begeistern.

Und was sagen die Movie-Park-Besucher zum Comeback des Künstlers? Die sind schon jetzt hellauf begeistert. „Yayyyyyyyyyyyyyyy!“, kann so etwa ein Fan ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Auch eine andere Dame wird auf Facebook deutlich: „Mega! Wir freuen uns schon!“