Phantasialand, Movie Park und Co.: Achterbahn-Wahnsinn in NRW – jetzt ist es offiziell

Egal ob Movie Park, Phantasialand oder Co. – in NRW locken viele Freizeitparks zu einem Besuch. Und in jedem Jahr gibt es immer wieder neue Attraktionen zu bestaunen. So wundert es auch kaum, dass NRW in einem landesweiten Ranking gut abschneidet. Wie gut, ist allerdings erstaunlich.

NRW: Das Bundesland mit den meisten Freizeitparks

Der Online-Reiseanbieter „weloveholidays“ hat herausgefunden, dass Deutschland die meisten Achterbahnen im europaweiten Ranking aufweist. Mit insgesamt 282 an der Zahl übertrifft Deutschland Frankreich um ganze 54 Attraktionen. Auf Platz drei landet Großbritannien mit 211. Doch nicht nur Deutschland schneidet gut ab, auch das Bundesland NRW.

Jetzt ist es raus: NRW hat die meisten Freizeitparks in Deutschland! Insgesamt 45 Stück stehen hier in 31 verschiedenen Parks. Die höchste Achterbahn findest du im Movie Park Germany in Bottrop. Mit 40 Metern bietet die „Star Trek: Operation Enterprise“ die meisten Höhenmeter im Bundesland und damit womöglich auch den größten Adrenalinkick.

NRW kann bei Höhe nicht mithalten

Im bundesweiten Vergleich steht die Attraktion allerdings nicht an erster Stelle, wenn es um die reine Höhe geht. Hier bieten etwa die „Silverstar“ im Europapark in Baden-Württemberg oder auch der „Schwur des Kärnan“ im Hansa-Park in Schleswig-Holstein mit 73 Metern fast doppelt so viel Höhenmeter.

Und in einem anderen Bundesland gibt es sogar noch mehr Achterbahnen als in NRW. Hier kommen offenbar mehr Attraktionen auf die Freizeitparks. Und zwar dürfte das wenig überraschen: Es ist Bayern! Mit 61 Achterbahnen übertrifft das Bundesland NRW und landet im Ranking auf Platz zwei. Kein Wunder, denn Bayern ist auch noch mal ein Stück größer und hat deshalb mehr Platz für die Attraktionen. Zudem ist das Bundesland weniger dicht besiedelt.

