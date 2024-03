Movie Park: Besucher verblüfft – plötzlich ist alles anders

Mit Beginn der Osterferien in NRW hat der Movie Park die Saison 2024 eingeläutet. Seitdem sind bereits tausende Besucher in den Genuss von Achterbahnen, Shows und neuen Highlights gekommen (mehr dazu hier >>>).

Vor den Ostertagen fragen sich viele Besucher: Hat der Movie Park auch an den Feiertagen geöffnet – insbesondere an Karfreitag. Die Antwort lautet: ja. Allerdings werden die Besucher den Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen auf eine ganz besondere Art erleben.

Movie Park muss Programm ändern

Normalerweise steht der Movie Park Germany für Nervenkitzel und große Show. Doch an Karfreitag, dem höchsten Feiertag der christlichen Kirche, muss der Freizeitpark an ganz besondere Regeln halten. Besucher, die den Park an diesem stillen Feiertag besuchen, müssen sich auf eine etwas andere Atmosphäre einstellen.

Denn laut dem NRW-Landesgesetz sind öffentliche Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, an Karfreitag stark eingeschränkt. Der Movie Park nimmt zwar seine Besucher in Empfang, muss sich jedoch an das Gesetz des Landes halten, das unter anderem besagt: „Alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz von 5 Uhr bis 18 Uhr sind verboten“. Für den Movie Park bedeutet dies eine merkliche Veränderung des gewohnten Parkalltags: Keine Musik wird durch die Themenwelten schallen und die sonst so beliebten Shows finden ebenfalls nicht statt.

Besonderes Erlebnis im Movie Park

Karfreitag stellt also eine seltene Gelegenheit dar, den Movie Park auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Die Abwesenheit der stimmungsvollen Klänge kann Besuchern die Möglichkeit geben, die spannenden Details der aufwendig gestalteten Themenbereiche intensiver zu entdecken.

Die Regelungen zum Karfreitag berühren indes nicht nur den Movie Park. Auch Kinos, Theater, Kneipen oder Clubs müssen sich den Vorgaben des NRW-Landesgesetzes beugen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind ein Ausdruck der stillen Reflexion, die im christlichen Glauben an diesem Tag eine zentrale Rolle spielt.

