Movie Park: Irre Neuerung! Besucher rasten komplett aus

Bald ist es soweit: Am 22. März öffnet der Movie Park wieder seine Pforten. Auch wenn viele Fans des NRW-Freizeitparks schon ungeduldig warten, war es tatsächlich die kürzeste Weihnachtspause, die es je gab. Am 7. Januar verbreitete „Hollywood Christmas“ noch amerikanische Weihnachtsstimmung, pünktlich zum Frühlingsanfang können die Besucher den Park wieder wie gewohnt genießen.

In den knapp drei Monaten hat sich im Park einiges getan. Vor allem eine Veränderung machte die Besucher schon im Vorfeld neugierig: Im Restaurant Pizza & Pasta“ fanden offenbar Umbauarbeiten statt (wir berichteten bereits hier <<). Nun ist klar: Die Besucher erwartet eine irre Neuerung!

Movie Park: DAS kommt auf die Besucher zu

Das Restaurant „Pizza & Pasta“ gehört der Vergangenheit an. Künftig können sich die Besucher auf ein ganz neues kulinarisches Erlebnis freuen. Auf Nachfrage von DER WESTEN wurde die große Neuigkeit bestätigt: In den Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen wird ein All-you-can-eat-Restaurant einziehen.

„Trattoria Hollywood“ soll das neue Restaurant, das die Gäste kulinarisch verwöhnen soll, heißen. Mit dem Satz „Genießen Sie italienisches Flair in Hollywood in Germany!“ preist der Movie Park die neue Location bereits auf seiner Website an. Hier haben die Besucher künftig zwei Stunden Zeit, um sich den Magen so richtig vollzuschlagen. Dafür wird ein Buffet mit italienischen Spezialitäten, wie Pizza, Pasta und Salaten, sorgen. Auch Softdrinks sind in dem Angebot enthalten.

Täglich buchbar nach Verfügbarkeit

Besucher können das Angebot, je nach Verfügbarkeit, täglich buchen. Dafür stehen die Zeit Fenster 12:00 bis 14:00 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Auch der Preis steht bereits fest: Für zwei Stunden am italienischen Buffet zahlt eine Person 46,50 Euro. Wer neben Softdrinks auch noch Wein und Bier genießen will, kann sich eine Getränkepauschale für zwei Stunden zum Essen für je 12 Euro dazu buchen.

Über die Website können sich die Besucher bereits jetzt ihre Zeit für den nächsten Besuch im Movie Park reservieren. Zwischen 20 und 40 Personen können in der neuen Trattoria gleichzeitig das All-you-can-eat-Buffet genießen!