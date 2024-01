Movie Park: Besucherin traut ihren Augen kaum – „Hab ich was verpasst?“

Die erste Weihnachts-Saison im Movie Park ist beendet. Am Sonntag (7. Januar) öffnete der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen das letzte Mal seine Pforten, bevor es nun endgültig in den Winterschlaf geht.

Die Saison 2024 beginnt dann am 22. März. Die Gerüchteküche läuft allerdings jetzt schon heiß. Zumal Besucher in den letzten Tagen des Weihnachts-Events schon die ein oder andere Entdeckung im Movie Park gemacht haben.

Movie Park: Besucher überrascht

So hat etwa ein Besucher eine Baustelle direkt neben der Achterbahn „The Bandit“ gesehen. Ein Baukran deutet darauf hin, dass der Movie Park hier werkeln wird. „Habe ich was verpasst?“, fragte der Besucher in einer Facebook-Gruppe. Auch andere Besucher hatten sich bereits gewundert.

Auch interessant: Britin besucht Movie Park – bei diesem Anblick verschlägt es ihr die Sprache

Andere sind sich sicher, dass es sich um Wartungsarbeiten handeln muss. Schon in der Vergangenheit hat der Movie Park die Winterpause dazu genutzt, die Teile der Strecke zu erneuern. Dazu werden Messungen durchgeführt, die anzeigen, wo die Holz-Achterbahn am meisten ausschlägt. „Hoffentlich bessern die endlich den üblen Schlag bei der zweiten Auffahrt aus“, hofft ein Besucher. Andere hatten schon schlimmstes befürchtet: „Bandit, mein Liebling. Ich mag die Bahn so wie die ist. Wenn jetzt neue Schienen kommen, ist es ok. Mein Traum wäre Bandit als Hybrid.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Änderung zur Saison 2024

Dazu haben die Freizeitpark-Experten von „Funtime Report“ erkannt, dass sich im Restaurant „Pizza & Pasta“ etwas tut. Ein Blick durch die Fenster verrät, dass auch hier in den Innenräumen Bauarbeiten stattfinden. Movie-Park-Fans können sich zur neuen Saison also mit großer Wahrscheinlichkeit auf das ein oder andere neue Highlight einstellen.

Mehr Themen:

Der Movie Park selbst lässt sich allerdings noch nicht in die Karten schauen. Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin mit, dass alles Wichtige zum Saisonstart so kurz nach Beginn der Winterpause noch nicht kommuniziert werde. Besucher müssen sich also noch etwas gedulden.