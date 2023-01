Movie Park: Endlich! Termin steht fest – Fans und Besucher scharren schon mit den Hufen

Es gibt gute Nachrichten für alle Movie Park-Besucher! Und die Fans können es kaum mehr erwarten.

Der Winter ist keine gute Jahreszeit für alle Fans des Movie Parks: Über die kalten Monate hat der beliebte Freizeitpark für gewöhnlich geschlossen. Doch auch der Winter ist irgendwann vorbei. Dann öffnet auch der Movie Park wieder seine Pforten für die Besucher.

Movie Park gibt Startdatum für die Saison 2023 bekannt

Und das dauert auch gar nicht mehr allzu lange: In einer offiziellen Mitteilung und in den sozialen Netzwerken verkündete der Movie Park jetzt das offizielle Startdatum für die Freizeitpark-Saison 2023! Die Fans sind voller Vorfreude und äußern sich in den Kommentaren.

„Achtung, Achtung! Die Produktionsleitung informiert: Am 24. März werden sich die Studiotore zum ersten Mal in diesem Jahr wieder für Euch öffnen. Die Vorbereitung dafür laufen natürlich auf Hochtouren“, heißt es in dem Beitrag auf Facebook.

Movie Park: Besucher können den Start kaum noch erwarten

„Der vollständige Drehplan ist bereits so gut wie fertig, sodass unser Öffnungszeitenkalender 2023 in Kürze auf der Movie Park Webseite für Euch abrufbar sein wird. Wir können es kaum erwarten, bis Ihr die Sets wieder zum Leben erweckt und wir zusammen in ein filmreifes Abenteuer 2023 starten können. Seid ihr auch schon so gespannt?“, will der Movie Park abschließend von seinen Anhängern wissen.

Und die Fans können den Start der Saison 2023 kaum noch abwarten! „Juhu, endlich. Bald ist es soweit. Wir freuen uns schon darauf, wir können es kaum abwarten, wenn es endlich losgeht“, schreibt eine Frau unter dem Post. „Vorfreude ist da“, heißt es von einer weiteren Person. „Termin ist schon notiert“ und „Endlich“ heißt es weiterhin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Da können es wohl einige kaum noch abwarten, endlich wieder Achterbahn und Co. fahren zu dürfen. Rund zwei Monate müssen sich Freizeitpark-Fans noch gedulden.