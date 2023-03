Movie Park haut irres Sonderangebot raus – doch du musst schnell sein

Der Movie Park begeistert seine Besucher nicht nur mit Attraktionen wie Achterbahn, Karussell, Wasserbahn und Co. Auch die filmreife Kulisse zieht zahlreiche Menschen in den Freizeitpark.

Für viele ist der Movie Park eben nicht nur ein Ort für Action – sondern auch, um den perfekten Schnappschuss zu kreieren! Doch in dem oft überfüllten Park ungestört ein Bild von sich zu machen, ist gar nicht so leicht. Der Movie Park verschafft jetzt Abhilfe – und plant eine besondere Aktion, wie er auf seiner Facebook-Seite bekanntgab. Doch du musst schnell sein.

Movie Park lädt zum „Camera Day“

„Aufgepasst Autoliebhaber, Trekkies, Cosplayer, Brautpaare, Influencer, Foto- und Videografen! Wolltet ihr nicht alle schon einmal Fotos vor unseren filmreifen Kulissen machen oder ein supercooles Video auf den Straßen von Hollywood in Germany drehen, ohne, dass euch jemand ins Bild rennt? Dann habt ihr am Montag, den 8. Mai 2023, die Chance dazu!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

An diesem Schließungstag will der Movie Park nämlich trotzdem seine Pforten öffnen – damit du dich in Szene setzen kannst. Bis auf „Santa Monica Wheel“ wird an diesem Tag jedoch keine Attraktion geöffnet sein. „Einen kleinen Snack oder einen Kaffee zwischendurch könnt ihr euch natürlich trotzdem in unserer Bakery gönnen. Schnappt euch euren Lieblingsfoto/-videografen und nutzt die Chance euch mit eurem Auto, Motorrad, Cosplay, Freunden oder was auch immer vor einer Achterbahn, auf der Enterprise Brücke, in der Time Rider Bibliothek, im Riesenrad oder auf den leeren Straßen des Parks zu fotografieren und zu filmen. Wie beim Film lassen wir die Musik an dem Tag aus, damit ihr euch bei euren Videos kreativ komplett ausleben könnt.“

Movie Park: Karten sind limitiert

Da es sich bei der Veranstaltung um die Pilotfolge einer geplanten Serie handelt, gibt es erst einmal nur ein limitiertes Ticketkontingent: 50 Tickets für Fahrzeuge und 450 Tickets für Fußgänger. Der Ticketverkauf für den „Camera Day“ startet am 4. April.