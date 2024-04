Movie Park findet deutliche Worte – Besucher lassen sich nicht beirren

Die ersten sonnigen Tage im April haben den Menschen in NRW bereits Lust auf den Sommer gemacht. Die vereinzelten warmen Tage haben viele Besucher auch in den Movie Park Germany nach Bottrop gelockt. Achterbahnen, Softeis und spannende Shows sorgten für einen tollen Tag für Groß und Klein. Aber bei Sonnenschein Achterbahn fahren, das kann jeder. Und wenn es in Strömen regnet?

Der April macht buchstäblich, was er will. Sturm und Regen waren in den letzten Tagen leider an der Tagesordnung. Kommen die Besucher trotzdem in den Park? Oder warten sie lieber auf besseres Wetter? Viele haben dazu eine klare Meinung.

Movie Park: Achterbahn fahren trotz Regen?

„Aktuell ist das Wetter zwar nicht unbedingt Hollywood-like und gleicht eher einer wilden Achterbahnfahrt, aber die Produktionsleitung lässt sich davon nicht beeindrucken“, so die Verantwortlichen des Movie Parks. Daraufhin wenden sie sich an die Besucher und fragen nach: „Wie sieht’s bei Euch aus? Wenn es um den Freizeitparkbesuch geht, seid Ihr eher Team ‚Schönwetter‘ oder Team ‚Regen kann mir gar nix – hoffentlich ist es dann schön leer‘?“

Die Besucher haben eine deutliche Meinung. „Wir (aus Holland) sind Team: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, kommentierte ein User, der aus dem Nachbarland in den Freizeitpark kommt. Und auch viele andere stimmen dieser Auffassung zu. „Team Regen kann mir nichts anhaben. Waren schon oft genug im Park bei Regen“, findet auch eine andere.

Ein klarer Vorteil

Einen klaren Vorteil hat der Besuch im Movie Park durchaus: Häufig ist es viel leerer als bei schönem Wetter und Sonnenschein. „Team „Wetter ist egal“, wozu gibt es Regencaps, UND die Warteschlangen sind schön kurz“, beschreibt ein User seine Meinung und auch viele weitere User freuen sich über den leeren Park.

Aber auch im Movie Park Germany gibt es Besucher, die lieber bei Sonnenschein in den Freizeitpark gehen. „Team Schönwetter“, kommentiert eine. Auch andere finden, dass nicht alle Attraktionen für das miese Wetter geeignet sind. „Regen im Movie Park kann man mal machen. Aber Bandit beim Regen – lieber nicht“, heißt es in einem Kommentar.