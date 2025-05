Ruhr Park Bochum verkündet es selbst – Kunden können es kaum fassen

Kunden des Ruhr Park Bochum, aufgepasst! Das Einkaufszentrum hat es jetzt selbst verkündet – und das pünktlich zum Frühling.

Diese Nachricht werden wohl viele Kunden kaum fassen können: Im Ruhr Park Bochum gibt es gleich fünf neue Shops! „Der Westfield Ruhr Park startet mit einem starken Fashion- und Lifestyle-Update ins Frühjahr“, verkündet das Einkaufscenter stolz.

Ruhr Park Bochum macht es offiziell

Mit Decathlon, GUESS Man, ONLY, ONLY & SONS und Fluffy’s zieht ein Mix aus Sport, Mode, Lifestyle und Food in den Ruhr Park. Im Juni folgen mit Walbusch und Stenders zwei weitere Neuzugänge.

„Unser Ziel ist es, den Westfield Ruhr Park für unsere Besucherinnen und Besucher stetig weiterzuentwickeln und ihnen ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten“, sagt Nils Lange, General Manager im Westfield Ruhr Park. „Mit diesen starken Marken setzen wir unser Konzept eines vielfältigen, modernen Markenmixes konsequent fort und schaffen frische Impulse in den Bereichen Fashion, Sport, Food und Lifestyle.“

Noch eine weitere Herrenmodemarke zieht ein

Für Sport- und Outdoor-Fans bietet der neue Decathlon-Store neben Schuhhaus Böhmer und Maisons du Monde auf über 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ab sofort eine Auswahl an Sportbekleidung, Ausrüstung und Trainingslösungen.

GUESS ist bereits ein fester Bestandteil im Westfield Ruhr Park. Jetzt folgt mit GUESS Man das Pendant für Männer, zu finden auf 150 Quadratmetern zwischen Penti und Candyshop. Mit ONLY & SONS eröffnet Ende April zwischen Ulla Popken und Tom Tailor eine weitere Herrenmodemarke in Bochum.

Weiterer Newcomer kommt in den Ruhr Park

Nach umfangreichen Umbau- und Vergrößerungsmaßnahmen will ONLY Fashion-Fans nun auf 530 Quadratmetern begeistern. Mit Fluffy’s zieht ein besonderes Highlight für Fans süßer Versuchungen in den Westfield Ruhr Park ein. Neben Rieker und Nanu-Nana setzt Fluffy‘s auf japanische Soufflé-Pancakes, die für ihre luftige Konsistenz bekannt sind.

Auf rund 450 Quadratmetern eröffnet Anfang Juni neben Leo’s Jeans zudem das Fashionlabel Walbusch. Ein weiterer Newcomer hält im Westfield Ruhr Park Einzug: Zwischen O’Donnell Moonshine und Oil&Vinegar eröffnet Stenders auf 88 Quadratmetern. Die Marke ist bekannt für natürliche Kosmetik.