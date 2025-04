Ruhr Park Bochum macht es offiziell – so kannst du sonntags shoppen

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Wer im Ruhr Park Bochum shoppen geht, der wird in der Regel fündig. Doch wie alle Einkaufscenter hat der Ruhr Park festgelegte Öffnungszeiten. Schon bald kannst du dort allerdings auch am Wochenende einkaufen.

Schnäppchenjäger kommen jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen und der Frühling da ist, wieder voll auf ihre Kosten. Immer mehr Flohmärkte öffnen ihre Pforten. Und wie „Ruhr 24“ berichtet, wird das auch im Ruhr Park Bochum der Fall sein.

Diese Nachricht wird vor allem die weiblichen Shopaholics unter uns freuen: Der Mädchenflohmarkt „Mädchen Klamotte“ macht auch in diesem Jahr an verschiedenen Orten wieder Halt. Und auch im Ruhr Park Bochum wird es den Flohmarkt an gleich drei Terminen an einem Sonntag geben.

Secondhand-Fans sollten sich diese Daten auf jeden Fall dick und fett in ihrem Kalender anstreichen: Am 25. Mai, 22. Juni und 31. August kann am Bochumer Ruhr Park ausgiebig geshoppt werden.

So sehen die Öffnungszeiten aus

Am 22. Juni gibt es sogar eine kleine Besonderheit: Im Ruhr Park Bochum gibt es nämlich parallel zum Mädchenflohmarkt „Mädchen Klamotte“ auch einen Kinderflohmarkt. „Mami & Mini“ macht ebenfalls an dem Tag Halt in Bochum.

Die Flohmärkte sind immer jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Zu kaufen gibt es allerlei: Kleidung, Accessoires, Taschen, Schuhe und vieles mehr werden auf den Märkten angeboten. Und wer die Stücke direkt vor Ort anprobieren möchte, kann das tun. Umkleidekabinen werden vorhanden sein.

So kannst du 50 Cent sparen

Wer den Flohmarkt einen Besuch abstatten will, der zahlt an der Tageskasse 5 Euro. Im Online-Vorverkauf zahlst du 50 Cent weniger. Kinder, die jünger als 12 Jahre alt sind, zahlen übrigens keinen Eintritt. Wenn du selbst dort einen Stand anmelden möchtest, kannst du das über die Homepage von „Mädchen Klamotte“ tun.