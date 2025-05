Ruhr Park Bochum verkündet Neuerung – sofort kommen große Sorgen auf

Einkaufen im Ruhr Park Bochum? Das gehört für viele einfach zum monatlichen oder gelegentlichen Vergnügen dazu – schließlich bietet der Einkaufstempel zahlreiche Boutiquen und Deko-Shops. Klar ist auch, dass man bei der riesigen Auswahl auch mal viel Geld ausgeben kann.

Doch nun kommt eine Neuerung, mit der niemand gerechnet hat. Es gibt etwas umsonst und das (fast) überall. Doch statt Freunde machen sich die Kunden Sorgen.

Ruhr Park Bochum: Ab sofort Hygiene-Artikel umsonst

Wer davon profitiert? Frauen. Übrigens: Etwa 3.000 Tage des Lebens verbringen sie mit der Menstruation, und dabei fließt nicht nur viel Blut, sondern auch eine ganze Menge Geld. Wie viel jede Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich für ihre Periode ausgibt, hat jetzt eine neue britische Studie ermittelt.

So gibt jede Frau oder Mädchen pro Monat etwa umgerechnet:

14,37 Euro für sämtliche Hygiene-Artikel aus

8,84 Euro für neue Unterwäsche wegen blutiger Flecken im Slip aus

4,97 Euro für Schmerzmedikamente oder andere schmerzlindernde Maßnahmen/Therapien aus

9,39 Euro für Süßigkeiten und anderes „Trost-Futter“ aus

Jetzt will der Ruhr Park Bochum seinen weiblichen Kunden zumindest in einem Punkt finanziell entgegenkommen. So gibt es ab sofort „auf allen Damentoiletten kostenlose Tampon- und Bindenspender“. Eigentlich eine tolle Sache, doch viele Facebook-Nutzer befürchten, dass das kostenlose Angebot ausgenutzt wird.

User in Sorge vor Schmarotzer: „Jede Stunde leer“

So textet eine Userin: „Oh, das ist super, ich fürchte nur, dass jede Stunde leer sein wird“. Und eine andere meint: „Es gibt wieder genug Leute, die sich für zu Hause die Taschen vollstopfen. Hauptsache umsonst! Sonst ist es eine tolle Sache.“

