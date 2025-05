Bochum: Bittere Nachricht macht die Runde – es geht um ein Wahrzeichen der Stadt

Das 1927 als Malzsilo für die 1854 gegründete Brauerei Schlegel erbaute Wahrzeichen Bochums ist heute nicht nur architektonisch von Bedeutung, sondern auch vielen NRWlern ans Herz gewachsen. Immerhin prägt der 37 Meter hohe Schlegel-Turm das Bochumer Stadtbild.

Doch das Wahrzeichen muss dringend saniert werden, wie die „WAZ“ berichtet. Inzwischen hat sich die Kostenschätzung jedoch deutlich erhöht: Statt anfangs 4,6 Millionen Euro ist man mittlerweile bei rund sieben Millionen Euro. Und das war noch lange nicht alles.

Bochum: Sanierungsarbeiten am Schlegel-Turm nötig

So sieht der städtische Haushaltsplan für 2025 sogar acht Millionen Euro vor – allerdings nur, wenn der Rat Ende Mai grünes Licht gibt. Dabei sind die Sanierungsmaßnahmen unerlässlich, schließlich hat der Turm im Laufe der Jahre sichtbare Schäden davongetragen. Im Inneren sind bereits Stahlstützen verbaut, um das Gebäude zu stabilisieren.

Besonders der Turmkopf und die darunterliegende Braumeisterwohnung weisen starke Schäden auf. Die Stadt plant, beide Bereiche zurückzubauen und komplett neu aufzubauen. Zudem will sie die stark beschädigte Fassade umfassend mit einer Betonsanierung instand setzen.

Die Schäden am Betontragwerk sind dabei so gravierend, dass die Stadt Bochum voraussichtlich große Teile des Turms erneuern wird. Den Turmkopf und die Braumeisterwohnung lässt sie zwar sanieren, will sie aber auch künftig ungenutzt und leer stehen lassen.

Die Büroflächen in den ersten drei Etagen bleiben von den Arbeiten hingegen unberührt und sollen auch in Zukunft als solche dienen. Da das Gebäude seit 1999 unter Denkmalschutz steht, erfolgt die Sanierung in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege.

Bauarbeiten sollen bis 2027 abgeschlossen sein

Noch in diesem Jahr will die Stadt einen Generalplaner beauftragen. Mit der endgültigen Genehmigung, sowohl baurechtlich als auch denkmalpflegerisch, wird bis zum zweiten Quartal 2026 gerechnet. Geplant ist, dass die Sanierung des Schlegel-Turms bis Herbst 2027 abgeschlossen sein wird.

