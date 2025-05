Formel 1: Wirrwarr in Miami! Mega-Chaos hat ein Nachspiel

Der Miami-GP der Formel 1 hatte schon vor dem Wochenende für viel Aufsehen gesorgt. Und da es sich um ein Sprintwochenende handelt, war die Aufregung noch größer. Mit Kimi Antonelli sorgte das Wunderkind der Königsklasse mit seiner Pole-Position für eine große Überraschung.

Im Sprintrennen einen Tag später hatte der junge Italiener viel Pech. Grund dafür war auch der Regen, der für viel Chaos auf der Strecke sorgte. Am Ende hagelte es jede Menge Strafen für die Formel-1-Piloten. Auch Max Verstappen war betroffen.

Formel 1: Heftige Folgen nach Chaos-Sprint

Von wegen Sonnenschein – in Miami regnete es am Samstag durchgehend. Die Folgen gab es für die Formel-1-Stars zum Sprintrennen. Charles Leclerc crashte sogar noch vor dem Start. Und im Rennen wurde es auch mit zahlreichen Unfällen und am Ende auch vielen Strafen richtig chaotisch.

Max Verstappen bekam die erste Strafe, nachdem er mit Kimi Antonelli in der Boxengasse(!) kollidierte. Weil ihn sein Team früher vom Boxenstopp losließ, knallte er mit dem jungen Mercedes-Piloten zusammen. Es folgte eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe für den Niederländer, der von Position zehn nach ganz hinten durchgereicht wurde.

Dann folgte spät nach dem Rennen eine Strafe für Oliver Bearman. Auch bei ihm war es ein Vorfall in der Boxengasse, auch er wurde zu früh von seinem Team losgeschickt.

Viele Strafen nach Sprintrennen

Aber das war noch nicht alles. Zwei weitere Formel-1-Fahrer bekamen Strafen von den FIA-Verantwortlichen. Alex Albon bekam am Ende fünf Sekunden aufgebrummt, weil er zu Beginn einer Safety-Car-Phase in drei aufeinanderfolgenden Sektoren unter der Minimumzeit und damit zu schnell unterwegs war. Er verlor dadurch seinen vierten Platz und damit kostbare Punkte.

Und zu guter Letzt war es Liam Lawson, der nur wenige Minuten vor dem Qualifying eine Strafe kassierte, da er mit Fernando Alonso einen heftigen Unfall gebaut hatte. Auch der Neuseeländer verlor seinen Punkterang und landete auf den letzten Platz. Alle drei Piloten flogen durch die Strafen aus den Punkten. Dafür jubelte dann der eine oder andere Fahrer, der in dieser Saison selten jubeln durfte.