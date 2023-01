Flughafen Köln/Bonn: Hund verschwindet plötzlich spurlos – am Airport entbrennt große Suchaktion

Zahlreiche Menschen am Flughafen sind keine Seltenheit – besonders nicht in Köln/Bonn, wo es sich an dieser Location doch um einen absoluten Knotenpunkt handelt. Ein Passagier sorgte hier kürzlich allerdings für mächtiges Aufsehen…

Eigentlich laufen die Vorgänge am Kölner Flughafen völlig routiniert ab – zumindest bis es zu Zwischenfällen wie diesem kommt: Ein kleiner Vierbeiner stellte kurzerhand den kompletten Flughafen auf den Kopf!

Ausreißer stellt Flughafen Köln/Bonn auf den Kopf

Doch was war überhaupt passiert? Via Facebook posteten die Tierretter in Köln am Sonntag (22. Januar 2023) den Aufruf, nach einer freilaufenden Hündin Ausschau zu halten. Die süße Fellnase namens Lilly ist beim Verladen in einen Transporter im Cargo-Bereich des Flughafens einfach ausgebüxt.

„Sie ist ängstlich, daher bitte nur Sichtungen melden, nicht ansprechen oder versuchen, sie zu verfolgen“, hatten die Tierfreunde alle umliegenden Anwohner um Mithilfe gebeten. Von Hündin Lilly fehlte am Flughafen Köln/Bonn nämlich jede Spur.

Flughafen auf großer Hundesuche

Bis zu diesem Zeitpunkt war lediglich bekannt, dass der Vierbeiner an Bord eines Charterflugs aus Zypern war – mit ihm noch 170 andere Tierschutzhunde, die allesamt ein neues Zuhause finden sollten.

Mehrere Themen:

Fast zwei Stunden später dann der erste Lichtblick der Flughafen-Suchaktion. Im Netz teilte eine Frau gegen Mittag ein Foto der Hündin mit der Frage, ob jemand diesen Vierbeiner kenne beziehungsweise vermisse. Sie habe Lilly auf dem Bundeswehrgelände in Wahnheide entdeckt und konnte sie mithilfe anderer Personen in der Kaserne festhalten.

Hündin Lilly flüchtete in Kaserne

Was für ein Happy End – kurze Zeit später konnte Jordan Wieland von der Tierrettung Köln-Porz die kleine Lilly wieder in seine Arme schließen. Zu ihm hatte die Hündin bereits etwas Vertrauen aufgebaut. Ihr neues Zuhause wartet aber woanders: Bereits am Montag ging es für den Vierbeiner weiter nach England, wo ihre neue Familie schon sehnsüchtig auf Lillys Ankunft warten dürfte!