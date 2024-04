Flughafen Köln/Bonn: Dramatische Szenen am Airport – Passagiere plötzlich gestrandet

Es sollte eigentlich ein schöner Urlaub für viele Passagiere werden, doch es endete mit dramatischen Szenen am Flughafen Köln/Bonn.

Rund 100 Urlauber saßen am Wochenende über 20 Stunden am Abflugbereich im Flughafen Köln/Bonn fest. Der Grund: Technische Probleme an dem Flugzeug.

Flughafen Köln/Bonn: Dramatische Szenen am Airport

Da freust du dich Tage, wenn nicht sogar Wochen schon auf den Urlaub. Endlich Erholung, endlich ausruhen und die Sonne und den Strand genießen. Darauf hofften auch viele Urlauber am vergangenen Wochenende, als sie vom Flughafen Köln/Bonn losfliegen wollten.

Lesetipp: ÖPNV-Streik in NRW: Nächster Hammer trifft wieder das Ruhrgebiet! HIER geht die Welle weiter

Das Ziel: Ägypten. Allerdings sind sie am Airport gestrandet. „Der Flug mit Nesma Airlines sollte am Samstagabend um 21 Uhr in Richtung Hurghada starten. Seitdem hängen wir am Abfluggate fest“, berichtet eine Frau am Sonntag (14. April) gegenüber dem „Express“. „Und hier geht nichts! Die Lage ist katastrophal.“

Sie würden gemeinsam mit rund 100 anderen Passagieren seit mehr als 20 Stunden am Abflugbereich festsitzen. Darunter seien auch viele kleine Kinder. „Es gibt keine Informationen der Fluglinie“, so die Passagierin weiter. Die Menschen haben sich zum „Schlafen auf den Boden gelegt. Ältere Menschen liegen auf den Bänken im Abflugbereich“, schildert die Frau die Szenen aus dem Flughafen.

Technische Probleme am Flugzeug

Die Maschine stehe vor dem Gate, aber die Passagiere kommen nicht an ihre Koffer,“ da diese im Flugzeug sind und nicht herausgegeben werden können“, berichtet der Ehemann der Frau. Er würde gerne mit seiner Frau umbuchen, aber ohne das Gepäck sei das nicht möglich.

Gegenüber dem „Express“ erklärt ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn, dass es technische Probleme an dem Flugzeug gegeben habe. Techniker waren mit der Reparatur beschäftigt. Unklar blieb, wie lange die Reparatur noch dauern wird. Am Sonntagabend teilte der Flughafen mit, dass die Passagiere in einem Hotel untergebracht wurden.

Mehr Nachrichten für dich:

So soll es laut dem Ehepaar medizinische Zwischenfälle gegeben haben. Eine Person wurde sogar in ein Krankenhaus gebracht. Ein anderer Passagier sei am Gate medizinisch versorgt worden. Der Flughafen bestätigte zwei medizinische Einsätze. Außerdem hätten zwei Fluggäste so derart gepöbelt, dass die Bundespolizei einschreiten musste. Sie seien abgeführt worden.