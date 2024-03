Flughafen Köln/Bonn: Hammer am Airport – jetzt darf es jeder wissen

Große Neuigkeiten am Flughafen Köln/Bonn. Passagiere können sich jetzt auf ein Angebot freuen, das bereits deutschlandweit für Furore sorgt.

Zur Eröffnung des neuen Ladens hat sich eine echte Kult-Figur am Flughafen Köln/Bonn blicken lassen. Sein Imperium wächst immer weiter.

Flughafen Köln/Bonn: Hammer-Eröffnung!

Die Rede ist von Lukas Podolski. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat sich neben seiner Fußballer-Karriere schon länger ein zweites Standbein in der Gastronomie aufgebaut. Dazu zählt unter anderem die Imbisskette „Mangal Döner“, die zuletzt sogar das erste Franchise in Berlin eröffnet hat.

Die meisten der über 30 Filialen gibt es allerdings im Rheinland. Und mit dem Standort am Flughafen Köln/Bonn ist eine spezielle Döner-Bude hinzugekommen. Auf über 160 Quadratmetern können die Passagiere sich das Warten auf ihren Flieger am Terminal 1 nun mit dem Poldi-Döner versüßen (Öffnungszeiten: 11 bis 23 Uhr). Der Kölner Kult-Kicker kann sein Glück kaum fassen: „Es ist mir eine große Freude und eine Ehre, in meiner Heimatstadt Köln am Flughafen mit einem weiteren ‚Mangal Döner X Lukas Podolski‘ Store vertreten zu sein, gerade deshalb ist es mir wichtig, persönlich bei der Eröffnungsveranstaltung anwesend zu sein“, sagte Lukas Podolski bei der Eröffnung am Montag (18. März).

Lukas Podolski bei der Eröffnung des Mangal-Döners am Flughafen Köln/Bonn. Foto: IMAGO/Future Image/ R. Schmiegelt

„Bin mir nicht sicher, ob ich das will“

„Im EM-Jahr und vor der Umstellung auf unseren Sommerflugplan, der auch wieder viele gute Verbindungen zu beliebten und neuen Flugzielen in die Türkei beinhaltet, freuen wir uns ganz besonders auf diese Ergänzung des gastronomischen Angebots am Standort“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung des NRW-Flughafens.

Und auch viele Reisende feiern das neue gastronomische Angebot am Flughafen Köln/Bonn. „Sehr geil“, freut sich einer in der Kommentarspalte bei Facebook. „Jetzt weiß ich, was wir essen, bevor wir fliegen“, kündigt ein anderer an.

Manch einem graut es allerdings schon vor den Konsequenzen im Flieger: „Da sitzt du dann im Flieger und ganz nah neben dir der Sitznachbar hatte kurz vorher einen ‚mit alles'. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das will", denkt einer an den Knoblauch-Geruch in der Kabine. Andere kritisieren die Preise des berühmten Poldi-Döners.