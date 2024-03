Döner-Hammer in NRW! Bester Imbiss kommt nicht aus Berlin

Schon lange hält sich hartnäckig das Gerücht, in Berlin gebe es den besten Döner. Viele User behaupten dies in den sozialen Medien und auch die eine oder andere hitzige Diskussion wurde zu diesem Thema bereits geführt. Mit den „Lieferando Awards“ dürfte dieses Gerücht jedoch aus der Welt geschafft sein. Denn die Abstimmung macht deutlich: Der beste Döner kommt aus NRW.

Lieferando-Awards: In NRW gibt’s den besten Döner

Zwischen dem 13. November 2023 und 13. Dezember 2023 konnten die Kunden von Lieferando abstimmen und ihre Favoriten aus den insgesamt mehr als 560 nominierten Restaurants wählen. Über 95.000 Menschen nahmen daran teil. Der Award für Deutschlands bestes Döner-Restaurant ging dabei nach NRW, genauer gesagt nach Köln. Fußballer Lukas Podolski darf sich freuen: Seine Kette „Mangal X Lukas Podolski“ räumte ab.

Erst der Weltmeistertitel, dann der Lieferando Award: Sein Döner-Imperium wächst und wächst, mittlerweile gibt es mehr als 30 Filialen der Kette, unter anderem in Düsseldorf, Leverkusen und Bonn. Die meisten Standorte gibt es in Köln. Kürzlich hat er sogar die erste Döner-Bude in Berlin eröffnet. Damit wurde das Motto der Dönerbude „Wir wollen immer und überall den besten Döner machen“ hundertprozentig umgesetzt. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Award für den besten Döner nach NRW wandert. Im vergangenen Jahr holte „Adana Et“ den Preis nach Köln.

Der Erfolg gibt Podolski recht. Geplant sind weitere Filialen in NRW, darunter Bochum, Essen und Wuppertal. Auch international will „Mangal X Lukas Podolski“ expandieren: In Polen soll schon bald eine Dönerbude des Fußballers eröffnet werden.

Doch die Döner-Kette war nicht das einzige Restaurant in NRW, das bei den Lieferando Awards abräumte. So ging der Preis für das beste Sushi-Restaurant nach Essen an „Dui Sushi in Essen“. Auch das beste orientalische Restaurant: “Kumpir Kumpels Frohnhausen” kommt aus Essen. Der Preis für den besten Mittagstisch ging nach Dortmund an den „Schlemmer Grill“.