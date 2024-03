Rewe mit Oster-Änderung am Flughafen Köln/Bonn – das sind die Öffnungszeiten

Einkaufen an Feiertagen in NRW ist eine besondere Herausforderung. Da Rewe, Aldi und Co. in der Regel geschlossen sind, bieten Supermärkte an Verkehrsknotenpunkten, wie der Rewe am Flughafen Köln/Bonn, eine willkommene Ausnahme.

Diese Geschäfte nutzen eine Sonderregelung im Ladenöffnungsgesetz NRW, die es ihnen erlaubt, auch an Sonn- und Feiertagen für Kunden da zu sein. Der Rewe am Flughafen Köln/Bonn geht dabei besonders in die Vollen. Die Filiale der Supermarkt-Kette macht in der Regel gar nicht erst zu. Hier können Kunden normalerweise 24 Stunden am Tag einkaufen. Doch an Ostern gibt es auch selbst bei Rewe am Flughafen Köln/Bonn eine Ausnahme.

Rewe mit Oster-Änderung am Flughafen Köln/Bonn

Wörtlich heißt es im Ladenöffnungsgesetz NRW: „Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.“ Trotz der flexibleren Handhabung gibt es bestimmte Tage, an denen auch die Rewe-Filiale am Flughafen Köln/Bonn ihre Türen nicht öffnet. Dies betrifft vor allem Feiertage, die auf einen Sonntag fallen. So bleibt zum Beispiel am Ostermontag (1. April) der Supermarkt geschlossen.

Darüber hinaus stehen Kunden auch an Karfreitag bei Rewe am Flughafen Köln/Bonn vor verschlossener Tür. Am stillen Feiertag in NRW gönnt der Supermarkt-Riese seinen Angestellten eine Atempause.

Oster-Öffnungszeiten bei Rewe am Flughafen Köln/Bonn

Wer einen wichtigen Oster-Einkauf am Flughafen Köln/Bonn erledigen muss, dem bleibt also, wie bei allen Supermärkten in NRW, der Karsamstag. Auch am Ostersonntag können Rewe-Kunden am NRW-Airport den ganzen Tag über bis Mitternacht einkaufen.

Die 24-Stunden-Öffnungszeit ist an diesen Tagen besonders praktisch für diejenigen, die spät noch Besorgungen machen müssen oder gerade von einer Reise zurückkommen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.