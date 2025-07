Kuriose Regel! So gehts bei Lidl, Rewe & Co. schneller mit dem Einkauf

Die Kinder schreien, die Wäsche türmt sich zu Hause oder man möchte sich einfach gemütlich auf die Couch legen – eines ist klar: Für den Einkauf bei Lidl, Rewe & Co. hat man nicht immer alle Zeit der Welt übrig.

Doch nun steht fest: Mit dieser kleinen Regel geht es bei Lidl, Rewe & Co. deutlich schneller …

Lidl, Rewe & Co.: 15 Sekunden – länger darf es nicht dauern

In Deutschlands Supermärkten und Discountern herrscht ein unsichtbarer Wettkampf – und zwar an der wohl wichtigsten Stelle: der Kasse. Studien und Umfragen zeigen nämlich klar, dass Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. vor allem darauf achten müssen, wie schnell und reibungslos ihre Kunden bezahlen können. Denn für Experten ist klar: Wer hier Zeit verliert, verliert auch seine Kunden.

++ Das könnte dich auch interessieren: Lidl führt digitalen Pfandbon ein – doch an der Kasse machen Kunden große Augen ++

Jetzt bringt es auch Handelsexpertin Theresa Schleicher vom Deutschen Zukunftsinstitut auf den Punkt: Für die junge, stets auf Tempo getrimmte Generation ist die Bezahlzeit von maximal 15 Sekunden heilig. So betont sie laut „chip.de“: „15 Sekunden – länger darf gerade bei der tempoverwöhnten jungen Generation das nicht dauern.“

China legt vor: Bezahlen mit einem Lächeln

Ein zähes Kleingeld-Zusammensuchen oder lange Suche nach der Kundenkarte sind also längst Gift für den Einkauf. Und blickt man nach Fernost, sieht man, wie die Zukunft des Bezahlens aussehen könnte: In China ist das Bezahlen mit Gesichtserkennung nämlich längst weit verbreitet.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das einzige, was Kunden hier tun müssen? Lächeln – und schon ist der Einkauf bezahlt. So erklärt Schleicher bei der Vorlager ihres Retailreports 2020: „Die nötige Mimik fürs Bezahlen ist ein Lächeln.“

Apropos Lidl: Wer steckt eigentlich hinter der Eigenmarke? HIER kannst du die Antwort erfahren.