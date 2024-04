Flughafen Düsseldorf lässt die Katze aus dem Sack – Reisende dürfen es endlich wissen

So langsam, aber sicher geht es wieder in Richtung Urlaubszeit. Und auch um die Osterferien herum herrscht reger Betrieb am Flughafen Düsseldorf. Jetzt hatte der Airport der Landeshauptstadt etwas zu verkünden. Shopping-Fans werden Augen machen.

Die Urlaubssaison 2024 läuft langsam an. Viele Reisende können es nicht abwarten, bis es endlich in die wohlverdienten Ferien geht. Gerade jetzt ist der Flughafen Düsseldorf voll wie nie. Und um seinen Passagieren etwas bieten zu können, gibt es am Airport weitaus mehr als nur Flugzeuge. Zum Beispiel Shops oder Restaurants.

Flughafen Düsseldorf hat etwas für Parfüm-Liebhaber

Um die lange Wartezeit bis zum Boarding zu überbrücken und um sich vor einem langen Flug noch einmal ordentlich zu stärken, besuchen viele Passagiere eines der vielen Restaurants, welche am Flughafen Düsseldorf einen Standort haben. Erst kürzlich gab der Airport bekannt, dass mit „The Burger Federation“ ein neues Restaurant eröffnet hat (wir berichteten).

Und das ist kurz vor dem Sommer nicht die einzige Neueröffnung, die der Flughafen Düsseldorf für seine Passagiere in petto hat. Jetzt kommen auch Parfüm-Liebhaber ordentlich auf ihre Kosten!

Flughafen Düsseldorf verkündet es auf seiner Facebook-Seite

„Die nächste Neueröffnung bei uns am Düsseldorf Airport riecht besonders gut! Bei ‚D&P perfumum‘ gibt es individuelle Parfums und Düfte. Ein echtes Highlight in unseren Arkaden“, schreibt der Flughafen auf seiner Facebook-Seite (circa 146.500 Follower). Zu finden ist der Shop in der Abflugebene im öffentlichen Bereich B. Er hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Man darf gespannt sein, mit was der Airport seine Passagiere als nächstes überraschen wird…