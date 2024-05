Ikea lässt die Katze aus dem Sack – für Kunden ändert es alles

Ikea, der bekannte schwedische Möbel- und Einrichtungskonzern, präsentiert ein neues Angebot, das für viele seiner treuen Kunden alles verändern dürfte.

Wohl niemand kann leugnen, dass Ikea seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für all diejenigen ist, die ihr Zuhause verschönern oder sich an schwedischen Köstlichkeiten erfreuen wollen. Doch nun legt das Unternehmen noch einen drauf – mit einer Initiative, die vor allem das Ende der Arbeitswoche in ein kleines Sparfest verwandelt.

Bei Ikea kommt der Freitag ab sofort als sogenannter „Freutag“ daher. Ein Tag, an dem Family-Card-Inhaber und Mitglieder des Ikea-Business-Networks von besonderen Rabatten profitieren können. Das Angebot richtet sich explizit an diejenigen, die im Besitz einer der beiden Mitgliedskarten sind, und verspricht diesen besondere Spar-Möglichkeiten.

Ab einem Einkaufswert von 25 Euro bei den Wohn-Accessoires gewährt Ikea einen Nachlass von fünf Euro. Diese Rabattaktion umfasst eine vielfältige Auswahl an Produkten aus dem Accessoires-Segment des Hauses. Von kuscheligen Decken und Kissen über praktische Boxen und Körbe bis hin zu Geschirr und Lampen – bei Ikea findet man nahezu alles, um den eigenen vier Wänden den letzten Schliff zu verleihen.

Köttbullar & Co. zum halben Preis

Doch nicht nur im Bereich der Wohn-Accessoires lockt der Möbelriese mit Rabatten. Auch für den Gaumen gibt es Grund zur Freude. Denn jeden Freitag ab 11 Uhr können Kunden im Restaurant warme Hauptgerichte zum halben Preis genießen. Die Auswahl beinhaltet beliebte Speisen wie die klassischen Köttbullar (schwedische Hackfleischbällchen) oder das feine Laxfilé (Lachsfilet). Vegetarische und vegane Optionen wie die Plantbullar oder Grönsaksbullar sorgen dafür, dass wirklich jeder Geschmack bedient wird.

Um diesen „Freutag“ bei Ikea genießen zu können, müssen Kunden an der Kasse einfach ihre Family- oder Business-Network-Card vorzeigen. Daraufhin können sie die wöchentlichen Vorzüge unkompliziert in Anspruch nehmen. Dieses Angebot lässt bestehende Mitglieder noch enthusiastischer einkaufen und dürfte gleichzeitig ein Anreiz für neue Kunden sein, Teil des Ikea-Bonusprogramms zu werden.

Ikea hofft, dass diese Freitagsaktion der Kundenbindung dient und die Besucherzahlen in den Einrichtungshäusern sowie die Nutzung des Onlineshops ankurbelt. Tatsächlich werden bestimmt viele Kunden ihr Einkaufsverhalten verändern und künftig nicht mehr an einem beliebigen Tag, sondern gezielt am neu eingeführten „Freutag“ bei Ikea einkaufen. Denn nur dann gibt es die Preisvorteile beim Shoppen und Essen.