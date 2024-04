Flughafen Düsseldorf: Beliebtes Reiseziel kehrt zurück! Passagiere machen Luftsprünge

Der Flughafen Düsseldorf hat zuletzt den Sommerflugplan für 2024 angekündigt. Für Reisende gibt es gute Nachrichten: Auch in diesem Sommer können sie sich auf neue Reiseziele freuen. Doch nicht nur das.

Denn ab Juni kehrt ein Reiseziel auf den Flugplan am Flughafen Düsseldorf zurück, auf das sicherlich schon viele Urlauber sehnlichst gewartet haben. So geht es nach der Winterpause endlich wieder gen Südosten.

Flughafen Düsseldorf: Reiseziel zurück

Großbritannien, Griechenland, Italien – vom Flughafen Düsseldorf aus kann man in viele Länder per Direktflug reisen und hat dabei eine große Auswahl an Airlines. Zu den wohl beliebtesten Reiseländern zählt mit Sicherheit die Türkei. Urlauber können zum Beispiel nach Ankara fliegen oder auch Antalya, Istanbul oder Izmir. Ab Sommer geht es auch endlich wieder per Direktflug zu einem weiteren Ziel in der Türkei.

Im Sommer 2024 können Fluggäste ab dem Düsseldorfer Airport auch wieder nach Ordu reisen. Turkish Airlines, Lufthansa und ihre gemeinsame Tochtergesellschaft Sunexpress haben sich für den Fortbestand dieser Reise eingesetzt.

Flughafen Düsseldorf: Dann geht es nach Ordu

Die Flüge werden wöchentlich stattfinden, ab Düsseldorf jeweils dienstags um 20.45 Uhr sowie mittwochs ab 3.45 Uhr ab Flughafen Ordu Giresun. Der Airport liegt im Norden der Türkei und der Flug dorthin dauert etwa vier Stunden. Ankunft ist daher etwa 1.45 Uhr nachts.

Sunexpress peilt den Flughafen Ordu Giresun wieder ab dem 4. Juni an und wird dort mindestens bis zum 22. Oktober (Stand 1. April) landen. Übrigens ist die Hafenstadt für ihren Haselnussanbau bekannt. Viele Nüsse werden über den kleinen Hafen ins Ausland transportiert.