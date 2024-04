Flughafen Düsseldorf mit irrem April-Scherz – so will er Malle-Urlauber in die Irre führen

Eine neue Möglichkeit, vom Flughafen Düsseldorf aus nach Mallorca zu fliegen? Immer her damit dürften Malle-Urlauber da sagen. Doch sollten sie nicht so voreilig sein.

Denn das Angebot des Flughafens Düsseldorf ist nichts als heiße Luft. Ein April-Scherz, nichts weiter. Doch auf den ersten Blick könnten Reisende leicht darauf hereinfallen.

Flughafen Düsseldorf mit neuem Angebot?

Im Heißluftballon nach Mallorca fliegen? Für viele würde damit sicher ein Traum in Erfüllung gehen. Für andere klingt das eher wie ein Ausschnitt aus „In 80 Tagen um die Welt“ – und damit sollten sie auch recht behalten. Denn die vermeintliche Ankündigung von Eurowings und dem Düsseldorfer Flughafen ist nichts anderes als ein April-Scherz.

Doch haben die Flugpartner keine Kosten und Mühen gescheut, um eine entsprechende Ankündigung samt Jungfernfahrt-Datum sowie Zitaten von Eurowings-CEO Jens Bischof und einem anonymen Heißluftballon-Experten zu verbreiten. So soll der erste Heißluftballon am 8. Juli am Flughafen Düsseldorf abheben und die lange Reise bis nach Mallorca auf sich nehmen.

So sollen die Heißluftballons aussehen. Foto: Flughafen Düsseldorf/Eurowings

Heißluftballonfahrten als April-Scherz

Der Flughafen Düsseldorf rühmt sich, als erster deutscher Großflughafen diese „außergewöhnliche Reiseoption“ anbieten zu können. So schwärmt auch Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung, davon. „Ballonfahrten passen einfach perfekt in unsere Strategie des exzellenten, vorbildlich nachhaltigen Airports“, strotzen seine Worte nur so vor Ironie.

Eurowings-CEO Jens Bischof zählt dazu die Vorteile der Reise per Heißluftballon auf. „Mit dem Heißluftballon zu fahren ist eine faszinierende und durchaus romantische Art, die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen – auch wenn die Anreise nach Palma de Mallorca etwas länger dauert als mit dem Flugzeug.“ Das dürfte allerdings noch untertrieben sein. Flugzeuge schaffen um die tausend Kilometer pro Stunde, Heißluftballons maximal 100 Kilometer…