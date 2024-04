Flughafen Düsseldorf mit großer Ankündigung – Reisende fallen aus allen Wolken

Gerade in den Osterferien herrscht reger Betrieb am Flughafen Düsseldorf. Jetzt lässt der Airport der Landeshauptstadt mit einer Ankündigung Reisende aufhorchen…

Die Urlaubssaison 2024 läuft langsam an. Viele Reisende können es kaum abwarten, bis es endlich in die wohlverdienten Ferien geht. Gerade jetzt ist der Flughafen Düsseldorf gut besucht. Und um seinen Passagieren etwas bieten zu können, gibt es am Airport weitaus mehr als nur Flugzeuge.

Flughafen Düsseldorf macht es offiziell

Um die lange Wartezeit bis zum Onboarding zu überbrücken und um sich vor einem langen Flug noch einmal ordentlich zu stärken, besuchen viele Passagiere eines der vielen Restaurants, welche am Flughafen Düsseldorf einen Standort haben. Jetzt gibt es kulinarische Neuigkeiten von dem Airport.

Ein neues Restaurant hat seine Pforten am Flughafen eröffnet! Per Facebook-Eintrag informierte der Airport seine Passagiere am Dienstag (26. März) über die Neueröffnung. Besonders Burger-Liebhaber dürfen jetzt ganz laut jubeln. „Vergangene Woche hat bei uns das neue Restaurant ‚The Burger Federation‘ eröffnet. Hier gibt es – wie der Name schon sagt – Burger, Fingerfood, Salate und leckere Desserts. Und das Ganze mit bestem Blick aufs Vorfeld!“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Nicht nur am Flughafen Düsseldorf gibt es kulinarische News

Das neue Restaurant befindet sich im öffentlichen Shopping-Bereich in unmittelbarer Nähe zur Boardkartenkontrolle im Flugsteig C. „The Burger Federation“ hat täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet, wie der Flughafen auf Nachfrage eines Facebook-Users schreibt.

Doch nicht nur der Flughafen Düsseldorf sorgt für Begeisterung mit einem neuen Essens-Angebot. Erst kürzlich löste auch der Flughafen Köln/Bonn große Freude bei seinen Passagieren aus: Die Imbisskette von Fußball-Legende Lukas Podolski „Mangal Döner“ gibt es jetzt auch an dem NRW-Airport! (wir berichteten). Bleibt abzuwarten, mit welchen kulinarischen Neuigkeiten die Flughäfen demnächst um die Ecke kommen – schließlich hat die Urlaubssaison gerade erst begonnen!