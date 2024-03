Flughafen Düsseldorf verkündet Mega-News – für Reisende ändert es alles!

Wer einen Urlaub außerhalb von Deutschland gebucht hat, kommt in der Regel am schnellsten mit dem Flieger an sein Ziel. Doch Reisende müssen auch reichlich Wartezeit für die Sicherheitskontrolle, Gepäckabgabe und den Check-In einplanen.

Da kann der Aufenthalt an Flughäfen schon mal drei Stunden andauern. Schnell knurrt der Magen und bevor es in den Flieger geht, der meist auch mehrere Stunden in der Luft ist, wollen sich die Passagiere gerne eine Stärkung holen. Der Flughafen Düsseldorf hat für hungrige Besucher nun gute Neuigkeiten.

Flughafen Düsseldorf führt digitalen Pre-Order-Service ein

Meist haben Reisende nämlich die gleiche Idee und bevor der Heißhunger endlich gestillt wird, müssen sie erstmal lange Zeit in der Schlange verbringen. Doch damit soll jetzt Schluss am Flughafen Düsseldorf sein. Der Airport erweitert sein Gastronomie-Angebot ab sofort um einen praktischen Service.

Von nun an ist es in der Gastronomie im Terminal und in den Flugsteigen möglich, Speisen und Getränke vorab zu ordern, zu bezahlen und später abzuholen. Das spart Zeit und Nerven – so die Idee dahinter. Zwischen fünf verschiedenen Restaurants und Cafés können die hungrigen Reisenden unter der Internetseite www.dus.com/preorder wählen.

Flughafen Düsseldorf führt „Pre-Order-Service“ ein. Foto: Flughafen Düsseldorf

Per Klick Essen bestellen

Sei es bei Hausmann’s, Goodman & Filippo, White Monkey, Bistrot oder Amore. Ob internationale Küche, lokale Spezialitäten oder klassische Snacks – für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Ganz bequem vom Sofa aus kann das gewünschte Gericht mit Getränk zusammengestellt werden – und das schon weit im Voraus oder am Reisetag. Die Bestellung kann im nächsten Schritt ganz einfach online bezahlt werden.

Nach der Sicherheitskontrolle steht das ausgewählte Menü schon im ausgewählten Restaurant bereit zum Abholen und Verzehren. „Der Düsseldorfer Flughafen setzt sich kontinuierlich für ein exzellentes Reiseerlebnis ein. Mit dem Pre-Order-Service tragen wir dazu bei, dass Passagiere ihren Aufenthalt bis zum Abflug noch besser planen, nutzen und genießen können “, erklärt Pia Klauck, Leiterin Commercial der Flughafen Düsseldorf GmbH.