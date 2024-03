A45 in NRW: Fleisch-Laster sorgt für Chaos ++ Fahrer schwer verletzt ++ Autobahn voll gesperrt

Auf der A45 in NRW herrscht am Montagmorgen (18. März) Verkehrschaos. Grund dafür ist ein schwerer Unfall auf der betroffenen Autobahn-Strecke.

Nach ersten Informationen von DER WESTEN ist ein mit 19 Tonnen Schinken beladener Sattelzug 1000 Meter vor der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord verunfallt und umgekippt. Die A45 in Richtung Frankfurt musste ab Hagen-Süd komplett gesperrt werden. Zusätzlich wird die Auffahrt Hagen-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

A45 in NRW: Fleisch-Laster umgekippt – Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es um kurz nach 7 Uhr etwa zu dem heftigen Unfall auf der A45 in NRW. Bislang sei der Unfallhergang noch nicht geklärt, doch Fakt ist, dass der Lkw bei der Ausfahrt Lüdenscheid-Nord letztlich komplett umkippte.

Der Fahrer aus dem auf der Seite liegenden Fleisch-Laster wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Tonnen Schinken landeten auf der Fahrbahn.

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es bereits eine Woche zuvor. Auf der A2 bei Castrop-Rauxel verunglückte ebenfalls ein Laster, der mehrere Tonnen Schinken geladen hatte. Die verstreuten Fleischteile sorgten auch hier für ein Verkehrschaos.

A45: Unfall von Schweine-Laster. Foto: ALEX TALASH

Sperrung wohl bis in den Nachmittag

Und auch an diesem Montagmorgen werden die Autofahrer starke Nerven beweisen müssen. Denn die A45 in Richtung Frankfurt musste ab Hagen-Süd komplett gesperrt werden. Zu Beginn war die Fahrbahn sogar in Richtung Dortmund gesperrt, doch seit 8 Uhr etwa läuft der Verkehr hier wieder.

Für die Fahrtrichtung Frankfurt werden Verkehrsteilnehmer gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. An der Anschlussstelle Hagen-Süd wird der Verkehr derzeit umgeleitet. Doch laut einer Polizeisprecherin wird die Sperrung sich wohl noch bis in den Nachmittag hinziehen. Erst gegen 16 Uhr ist mit der Aufhebung zu rechnen. Auf „X“ gibt die Polizei Dortmund ein Update, sobald der Einsatz beendet ist.