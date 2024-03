Urlaub auf Mallorca: Chaos am Flughafen – Passagiere brauchen starke Nerven

In Deutschland freuen sich die Schüler auf ein paar freie Tage. Viele Familien nutzen die Osterferien für einen kleinen Urlaub. Und trotz Inflation, gestiegener Flug- und Hotelkosten gehört Mallorca immer noch zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen.

Doch für einige startet der Urlaub auf Mallorca wohl erst mal mit Stress und nicht mit der erhofften Entspannung. Abreisende brauchen noch stärkere Nerven, denn am Airport Son Sant Joan herrscht offenbar Chaos.

Urlaub auf Mallorca: Chaos am Flughafen

Überfüllte Hallen und lange Warteschlangen – so soll derzeit die bittere Realität für viele Urlauber am Flughafen auf Mallorca aussehen. Das berichtet „majorcabulletin.com“, die englischsprachige Plattform für Mallorca-Nachrichten. Demzufolge seien Tausende Passagiere betroffen, die Beschwerden häufen sich wohl.

Der Zugang zu den Sicherheitskontrollen sei regelrecht zusammengebrochen. Airlines würden ihre Kunden seit Tagen darauf hinweisen mindestens drei Stunden Wartezeit am Flughafen einzuplanen. Ansonsten würden sie das Risiko eingehen, ihren Flieger zu verpassen.

Lange Wartezeiten

Grund für die chaotischen Zustände sei ein Streik des Sicherheitspersonals der Firma Trablisa, das berichteten mehrere mallorquinische Medien im Vorfeld. Das Unternehmen bestritt jedoch jegliche Streikaktionen und verwies stattdessen auf einen „Mangel an Ressourcen und Planung“, um dem Andrang gerecht zu werden.

„Majorcabulletin.com“ liege eine E-Mail von Tui an britische Passagiere vor, die vor einer Reise nach Mallorca am Oster-Wochenende eindringlich warnen. „Das Sicherheitskontrollunternehmen Trablisa hat einen unangekündigten Streik begonnen, der voraussichtlich bis zum 31. März andauern wird. Dies kann zu längeren Warteschlangen und Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen führen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich ihr Flug aufgrund von Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle verspätet. Wir empfehlen Ihnen, bei der Ankunft am Flughafen zusätzliche Zeit für die Sicherheitskontrollen einzuplanen“, heißt es darin.