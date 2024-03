Neue Burger-Kette expandiert nach NRW – ausgerechnet HIER eröffnet die erste Filiale

Burger, Pommes und Co. erfreuen sich in NRW großer Beliebtheit. Ob im Fast-Food-Stil wie bei McDonald’s und Burger King oder in der gehobenen Variante in spezialisierten Restaurants – ein saftiger Burger geht immer.

Jetzt gibt es Neuigkeiten von der Burger-Front. Eine neue Burger-Kette expandiert nach Deutschland und hat jetzt in NRW ihre allererste deutsche Filiale eröffnet. Genau HIER kannst du in Zukunft leckere amerikanische Burger genießen.

NRW: Große Neuigkeiten am Flughafen Düsseldorf

Sich vor dem langen Flug noch einmal richtig den Bauch vollschlagen? Das geht natürlich auch am Düsseldorfer Flughafen – und jetzt sogar noch besser. Seit Mitte März gibt es eine neue Burger-Kette. „Avolta“, ein Spezialist für Verkehrsgastronomie und Reiseerlebnisse, hat „The Burger Federation“ eröffnet. Hier werden leckere Burger im amerikanischen Farmhouse-Stil serviert. Eine große Auswahl an Burgern aus hochwertigem Angus-Rindfleisch sowie vegetarische und vegane Varianten soll die Passagiere in NRW verwöhnen.

„Von klassischen Cheeseburgern bis hin zu ausgefallenen Kreationen ist für jeden etwas dabei. Begleitet von knusprigen Pommes und erfrischenden Getränken wird Ihr Besuch zu einem unvergesslichen Gaumenerlebnis“, schreibt der Flughafen Düsseldorf auf seiner Website zu der Neueröffnung. Nach Angaben der Betreiber ist die Burger-Kette speziell für Standorte mit hohem Besucheraufkommen entwickelt worden. Die Filiale in NRW ist der erste Standort der Kette in Deutschland.

Und die Preise?

Ein Blick auf die Speisekarte verrät: Den klassischen Cheeseburger gibt es ab 9,90 Euro, verschiedene andere Varianten kosten zwischen 13,90 und 15,90 Euro. Ein einfacher Hamburger für Kinder ist schon für unter 7 Euro zu haben. Ein Menü, bestehend aus einem Burger Pommes und einem Getränk gibt es ab 17,90 Euro.

