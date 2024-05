Flughafen Düsseldorf plant gigantische Neuerung – doch es gibt strenge Regeln dafür

Jetzt geht der Flughafen Düsseldorf in die Klima-Offensive! Für viele selbsternannte Klimaschützer ist der größte Airport in NRW ein rotes Tuch. Lärm, aber auch vermeintlich hohe CO₂-Emissionen bereiten Aktivisten Kopfzerbrechen. Der Flughafen Düsseldorf nimmt jetzt das Heft des Handelns in die Hand – und baut eine gigantische Solaranlage, die den Airport mit grünem Strom versorgen soll!

Schon im Jahr 2035 will der Düsseldorfer Flughafen „klimaneutral“ sein, bis dahin soll also der Ausstoß von Treibhausgas auf ein Minimum reduziert werden. Einen großen Beitrag dazu soll eine neue Solaranlage leisten, die im zweiten Halbjahr 2025 fertiggestellt sein soll, wie „T-Online“ berichtet.

Flughafen Düsseldorf plant gigantische Neuerung

Gegenüber „T-Online“ erklärt ein Flughafensprecher: „Unser Flughafen hat an der nördlichen Grenze große Freiflächen, die sich als Standort für eine große Photovoltaikanlage anbieten. Hier soll der Bau der Anlage noch in diesem Jahr beginnen.“ Und weiter: „Mit insgesamt 150.000 Quadratmetern entspricht die Größe der Anlage etwa der Fläche von 21 Fußballfeldern. Sie wird damit zu den größten Photovoltaikanlagen an deutschen Flughäfen gehören.“

Die neue Anlage soll dreimal größer als die bestehende (seit 2011 in Betrieb) sein. Bis 2035 will der Flughafen so viele Solarzellen in Betrieb haben, dass der Strom ausreiche, um 4.000 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang versorgen zu können. Das Ziel, die CO₂-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent auf 20.000 Tonnen zu senken, habe der Flughafen bereits erreicht. Dazu hätten auch andere Maßnahmen wie LED-Beleuchtung, E-Autos und cleveres Heizen nach Wettervorhersage beigetragen.

Strenge Regel für neue Solaranlage

Doch nicht alles ist Gold, was glänzt – zumindest gibt es auch für die neue Solaranlage strenge Vorschriften. So dürfen die Solarzellen die Piloten nicht blenden, es müssen außerdem Mindestabstände gewahrt werden. Damit habe man laut Flughafen schon beim Bau der ersten Solaranlage Erfahrungen gemacht.