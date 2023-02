Deutsche Bahn in NRW: Irre Maskenpflicht-Durchsage – Fahrgäste können sich nicht mehr halten

Es ist offiziell. Seit Mittwoch (1. Februar) müssen Fahrgäste in Zügen der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen in NRW keine Masken mehr tragen. Eine Aufrechterhaltung der Maskenpflicht ist nach Ansicht der Landesregierung aufgrund der nachlassenden Corona-Infektionslage nicht mehr vertretbar.

+++ Deutsche Bahn in NRW: Angriff auf Stellwerke ++ Weichen umgestellt ++ Züge müssen notbremsen +++

Dennoch appellierten zahlreiche Politiker an Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr, freiwillig eine Maske zu tragen. Daran sollte sich der ein oder andere in den Zügen der Deutschen Bahn in NRW am Mittwoch noch halten. Viele Pendler verzichteten jedoch bereits schon auf den Infektionsschutz. Eine entsprechende Durchsage am Duisburger Hauptbahnhof sollte am Morgen für zahlreiche Lacher sorgen.

Deutsche Bahn in NRW: Irre Maskenpflicht-Durchsage

Kurzer Aufenthalt am Duisburger Hauptbahnhof in einer Regionalbahn auf dem Weg von Düsseldorf nach Essen. Zahlreiche Fahrgäste steigen ein, nehmen Platz. Plötzlich fasst sich der Zugbegleiter der Deutschen Bahn ein Herz.

Der junge Mann klärt in einem ruhigen Ton auf: „Wie sie alle wissen, entfällt heute die Maskenpflicht in Regionalzügen in NRW.“ Betont nüchtern fügt er hinzu: „Hurra, Hurra!“ Weitaus enthusiastischer die Reaktion einzelner Fahrgäste: Sie brechen angesichts der Nachricht teilweise in Jubel aus. Viele können sich ein Schmunzeln nicht verkneifen – Gesichtsausdrücke, die noch wenige Stunden zuvor in Zügen der Deutschen Bahn nicht zu sehen waren.

Zugbegleiter der Deutschen Bahn in NRW mit wichtiger Botschaft

Nach einer kurzen Pause verweist auch der Zugbegleiter darauf, dass jeder Fahrgast natürlich selbstverständlich freiwillig seine Maske tragen kann. „Das ist kein Problem. Das Wichtigste ist, dass wir uns alle respektieren.“

Mehr Themen:

Seine Botschaft sollte Wirkung zeigen. Bei der anschließenden Ticketkontrolle kassiert der Zugbegleiter der Deutschen Bahn zahlreiche freundliche Blicke. Sein eigenes Lächeln war nur zu erahnen – wegen einer medizinischen Maske, die er freiwillig trug.