Deutsche Bahn in NRW: Angriff auf Stellwerke ++ Weichen umgestellt ++ Züge müssen notbremsen

Schwerer Zwischenfall bei der Deutschen Bahn in NRW. Am Sonntag (29. Januar) haben sich Unbekannte Zugang zu mehreren Stellwerken in NRW verschafft und dabei unter anderem Weichen manipuliert. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Köln gegenüber DER WESTEN.

Demnach brachen die Unbekannten in die Stellwerke in Essen-Kray, Leverkusen und Schwelm ein und stellten zahlreiche Schalter um. Dadurch mussten ein Intercity-Express und eine Regionalbahn zwangsgebremst werden, berichtete zuerst die „Rheinische Post“. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Deutsche Bahn in NRW: Gefährliche Sabotage

Es geschah innerhalb weniger Stunden. In den Morgenstunden drangen die Unbekannte in die NRW-Stellwerke ein und stellten wichtige Schalter um. Dadurch wurde die Stromversorgung unter anderem von Signalen und Weichen ausgeschaltet. Dabei wurden zwei Züge zwischen Leverkusen-Mitte und Stammheim durch ein automatisches System (Punktförmige Zugbeeinflussung) zwangsgebremst.

Eine unmittelbare Gefahr für Fahrgäste habe allerdings nicht bestanden: „Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Eintritt eines größeren Schadensereignisses aufgrund der automatischen Sicherheitseinrichtungen der Züge eher unwahrscheinlich“, zitiert die „Rheinische Post“ aus einem Einsatzprotokoll der Polizei.

Attacke auf Deutsche Bahn in NRW

Nach Angaben der Polizei schlugen die Unbekannten zuerst zwischen 5.10 Uhr und 6 Uhr in Essen zu. Es folgten die Angriffe in Leverkusen gegen 8.40 Uhr und Schwelm gegen 11.50 Uhr. Wer hinter den offenbar gezielten Attacken steckt, ist ungewiss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wer in dem Fall die Zuständigkeit übernimmt. Der Kölner Polizeisprecher teilte mit, dass möglicherweise die Kollegen in Essen übernehmen. Laut internem Bericht werde eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet, die nur in besonderen Lagen ermittelt.

Der Zwischenfall am Sonntag ist der nächste Akt aus einer Serie von Sabotage-Angriffen auf die Deutsche Bahn in NRW innerhalb kurzer Zeit (mehr hier). Zuvor hatte ein Anschlag auf das Gleisnetz den Zugverkehr in Norddeutschland über Stunden komplett lahmgelegt. In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz.