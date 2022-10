Deutsche Bahn: Sabotage-Akt legt Fernverkehr in ganz Norddeutschland lahm! Polizei ermittelt

Mega-Chaos bei der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr in Norddeutschland war für drei Stunden komplett lahmgelegt. Jetzt kommt heraus: Dahinter steckte ein Sabotage-Akt!

Zahlreiche Bahn-Kunden schauten am Samstagvormittag in die Röhre: Bei der Deutschen Bahn ging im hohen Norden Deutschlands fast gar nichts mehr! Und Schuld war kein technischer Defekt.

Deutsche Bahn: Kabelverbindungen des Funksystems gestohlen oder zerstört

„Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen“, sagte eine Sprecherin am Samstag gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Das musst du über die Deutsche Bahn wissen:

Die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

Entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

Beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Nach Informationen von BILD am SONNTAG handelt es sich um Kabelverbindungen des Funksystems. Diese wurden entweder gestohlen oder zerstört.

Bei der Deutschen Bahn kam es am Samstag zu Ausfällen im Norden. Auch der Hamburger Hauptbahnhof war betroffen (Archivfoto). Foto: IMAGO / Panthermedia

Deutsche Bahn: Noch keine Hinweise auf die Täter

Um diese Kabel gezielt zu zerstören, braucht man bestimmte Kenntnisse, heißt es aus Kreisen der Bahn.

Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gibt es noch nicht. Die Bundespolizei ermittelt.

Minister Wissing spricht von „mutwilliger“ Tat

Die weiträumigen Störungen im Bahnverkehr gehen laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing auf Sabotage an zwei Standorten zurück. Es seien Kabel durchtrennt worden, sagte der FDP-Politiker am Samstag in Landau in der Pfalz. Er sprach von „Sabotagehandlungen“. „Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind.“ Die Bundespolizei ermittle. Zum möglichen Motiv machte Wissing keine Angaben. „Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht weiter bekannt.“

