Deutsche Bahn: Kundin hört heftige Durchsage im ICE – „Dringend nötig, Mitarbeiter zu schulen“

Unglaublich, was eine Kundin in einem Zug der Deutschen Bahn zu hören bekommt. Sie kann nicht fassen, was der Zugführer da gerade über Lautsprecher gesagt hat.

Und das ist noch längst nicht der einzige Zwischenfall dieser Art, der sich ihr im Zusammenhang mit der Deutschen Bahn bietet.

Deutsche Bahn: Krasse Durchsage im ICE – „Horror Show“

Die Kundin erinnerte sich auf Twitter an zwei Situationen, in denen sie mit dem Verhalten der Bahnmitarbeiter äußerst unzufrieden war. Zuerst ging es um eine Durchsage bezüglich der geltenden Maskenpflicht in einem ICE, indem sie morgens saß.

„Es ist 1. Oktober und die Rocky Horror Lauterbach Show geht weiter und deswegen sind sie verpflichtet, eine Maske zu tragen“, zitierte sie den Mitarbeiter, der durch die Lautsprecher das Wort an ihre Mitreisenden richtete.

In einem ICE der Deutschen Bahn muss eine Passagieren eine schockierende Durchsage mitanhören. Sie will das nicht auf sich sitzen lassen.

„Es wäre dringend nötig, eure Mitarbeiter zu schulen, das maskenfeindliche Aussagen nicht toleriert werden“, beschwerte sie sich daraufhin bei dem Unternehmen und weist auf eine zweite ähnliche Situation hin. Bei der hatte ihr ein Mitarbeiter im Bordbistro erklärt, das Masken „Unsinn“ seien und sie ihre doch abnehmen solle.

Deutsche Bahn entschuldigt sich für Fehlverhalten der Mitarbeiter

Das Unternehmen entschuldigte sich daraufhin öffentlich auf der Plattform bei der Kundin. „Tut mir leid, dass im Zug solche Aussagen getätigt wurden“, schrieb ein Mitarbeiter des Social Media Teams und verlinkte auf das „Kontaktformular Kundendialog“. Hier könne sie offiziell Beschwerde einreichen.

Kürzlich postete die Bahn genau zu dem Thema Maskenpflicht noch einen wichtigen Hinweis. Und zwar gilt seit dem 1. Oktober eine bundesweite Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Fernverkehrszügen. Diese ist gesetzlich verankert. Eine medizinische Maske kann je nach Vorgaben der Länder somit nur noch in Nahverkehrszügen getragen werden.