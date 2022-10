Deutsche Bahn will Kunden mehr Komfort geben – doch das geht nach hinten los: „Nutzt keinem was“

Neuer Anblick in den Zügen der Deutschen Bahn!

Die Deutsche Bahn hat das Design der Toiletten in ihren DB-Regio-Zügen verändert. Auf Facebook gewährt der Konzern einen Einblick in die neuen WC-Kabinen.

Deutsche Bahn präsentiert neues WC-Design

In dem 52-sekündigen Sketch-Video mit Kabarettist Horst Evers zeigt die Deutsche Bahn den Unterschied zwischen den bisherigen Toiletten und den neu überarbeiteten Kabinen.

Große Veränderung bei der Deutschen Bahn! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Diese sind deutlich geräumiger und nicht mehr im bisherigen grau-blau Ton gehalten. Stattdessen ziert ein helles Fließenmuster die Wände.

Foto-Motive an der Wand

Fotomotive an der Wand, z.B. eine Grünpflanze, sollen die Kabine etwas gemütlicher erscheinen lassen. Und auch das Foto eines Fensters mit heruntergelassener Jalousie lässt das WC mehr wie ein kleines Wohnzimmer wirken.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut DB sind die neuen WC bereits in einigen Zügen im Elbe-Spree-Netz in Brandenburg und Berlin unterwegs. Doch was sagen die Passagiere dazu?

Passagiere besorgt: „Komplett ruiniert“

Grundsätzlich positiv. „Das neue Design sieht sehr gelungen und angenehm aus“, schreibt eine Nutzerin – doch sie schiebt direkt einen Zweifel hinterher: „Hoffentlich bleibt das lange so erhalten.“

Mehr News von der Deutschen Bahn:

Deutsche Bahn: Kundin hört heftige Durchsage im ICE – „Dringend nötig, Mitarbeiter zu schulen“

Deutsche Bahn: Hiobsbotschaft! Nach 9-Euro-Ticket zahlen Gäste jetzt deutlich mehr

Deutsche Bahn: Oktoberfest-Besucher rastet im Zug völlig aus – seine Frau muss es ausbaden

Exakt diese Sorge treibt offenbar viele Passagiere um. Egal, wie schön das WC-Design ist – es wirkt, als hätte niemand genug Vertrauen in seine Mitmenschen, diese hübsche Optik zu erhalten:

„Bleibt nur die Frage wie lang das ganze dann so schön aussieht.“

„Ich gebe genau einen Bundesliga Spieltag bevor die Toiletten komplett ruiniert sind.“

„Jetzt muss der Passagier noch lernen wie man eine Kloschüssel nach Benutzung hinterlässt.“

„So ein PR-Umbau nutzt keinem was.“

Bis Ende 2022 sollen die neuen WCs auch in weitere Regionalzüge in Deutschland eingebaut werden.