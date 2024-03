Band aus dem Ruhrgebiet schafft, wovon andere nur träumen – „Surreal“

„Glückwunsch an Attic Stories, Ice Cream At The Alligator Park, Indecent Behaviour, Keep Me Alive und XO Armor zum Einzug ins Finale des Bandcontests 2024! Wir sehen uns beim großen Live-Finale am 11.04. in Düsseldorf.“ Als Olli diesen Beitrag von Warsteiner auf Instagram sieht, bleibt ihm die Spucke weg. „Ich konnte es kaum glauben“, erzählt der Gitarrist der Band „Keep Me Alive“ gegenüber DER WESTEN.

Jetzt muss die Band aus dem Ruhrgebiet nur noch beim Live-Auftritt auf der Bühne überzeugen – das allerdings vor der bekannten Band „Donots“ und dem Veranstalter vom international bekannten Festival „Rock am Ring“. Wie sich die Band auf den nächsten Schritt im Wettbewerb vorbereitet und welche Chancen sie sich im Finale ausrechnet, verrät Olli im Gespräch mit DER WESTEN.

Ruhrgebiet-Band schafft es ins Finale

Wie fühlt sich das an, zu einer von fünf Bands zu gehören, die den nächsten Schritt im Bandcontest geschafft haben? „Unbeschreiblich“, packt der Musiker im Interview aus, „richtig surreal“. Olli und seine Band sind nun ein Stück weiter, einen Schritt näher dran am Ziel: einem Auftritt bei Rock am Ring! „Das wäre das Größte, was uns passieren könnte.“

Als eine von 1.000 Bands, die sich für den Contest beworben haben, es unter die Top 20 und jetzt unter die Top 5 zu schaffen, darauf ist Olli mächtig stolz. „Wir haben alles dafür getan, so weit zu kommen.“ Und das hat sich schon jetzt ausgezahlt. Etliche Konzertanfragen sind in den letzten Tagen eingetrudelt, Fotografen haben sich bei der Band gemeldet und andere haben gemeinsame Videodrehs angefragt. Olli ist ganz „erschlagen“ von dem Einfluss, den der Contest schon jetzt für die Band hat.

Doch auch den Fans gegenüber will er seine Dankbarkeit ausdrücken. „Ohne die Leute wären wir nicht hier.“ Schließlich haben diese beim Voting für „Keep Me Alive“ abgestimmt und ihnen somit den Platz im Finale beschert. Von ihrer Treue ist die Band so gerührt, dass sie sich etwas Besonderes hat einfallen lassen.

Ruhrgebiet: Live-Auftritt entscheidet

„Wir haben überlegt, eine Verlosung zu starten und jemanden von unseren Followern mit zum Finale zu nehmen“, verrät Olli vorab. Noch ist jedoch nicht klar, ob das auch klappen wird. Aber: „Wir würden unseren Fans gerne ein bisschen was zurückgeben“. Doch muss sich die Band jetzt unbedingt auf den Live-Auftritt konzentrieren.

„Wir müssen live überzeugen und ordentlich abliefern“, weiß Olli. Dazu muss auch das passende Set, die richtige Songauswahl und eine gute Choreo her. Daran arbeitet die Band zurzeit. „Wir wollen vor allem, dass das Publikum Spaß hat und sich an uns erinnert.“ Olli hofft darauf, dass der „originelle“ Musikstil der Band – mit Metal- und Pop-Einflüssen – überzeugen kann und für jeden etwas dabei ist. „Das hebt uns von den anderen ab,“ rechnet sich der Musiker gute Chancen auf den Gewinn aus.

Der Vorteil für „Keep Me Alive“ beim Live-Auftritt in Düsseldorf ist nicht von der Hand zu weisen. Schließlich kommt die Band aus der Gegend, einige Mitglieder leben sogar hier. Zudem sagt Olli von seiner Gruppe: „Wir sind ’ne starke Live-Band“. Er selbst und einige anderen hätten bereits über zehn Jahre Bühnenerfahrungen. „Wir sind sehr motiviert“, zeigt sich der Musiker optimistisch auf den Sieg. „Wir müssen die Jury überzeugen und da glaube ich, haben wir auch gute Chancen.“

In einem ersten Interview hat Olli gegenüber DER WESTEN verraten, was er als Erstes machen würde, sollte seine Band den Auftritt bei Rock am Ring ergattern. Das und vieles mehr kannst du >>hier in unserem ersten Artikel nachlesen.