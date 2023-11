„Rock am Ring“: Line-Up für 2024 veröffentlicht – Hollywood-Star auf der Bühne

Es ist meist die spannendste Zeit für Festival-Fans. Die Wochen bevor die ersten Acts offiziell vorgestellt werden. Da werden Wünsche geäußert, Spekulationen aufgestellt, Tour-Pläne verglichen und gefachsimpelt: Wer wird wohl Headliner? Verschlägt es Taylor Swift endlich einmal auf ein deutsches Festival? Oder darf man einen HipHop-Act bei „Rock am Ring“ ganz oben in die Zeile stecken?

Normalerweise geben die Veranstalter ihre Acts immer häppchenweise heraus. Das Mega-Festival „Rock am Ring“ geht für seine 2024er-Ausgabe einen anderen Weg. So wollen die Macher des Festivals am Nürburg-Ring gleich alle Acts auf einmal veröffentlichen.

„Rock am Ring“ gibt Line-Up bekannt

Am Donnerstag (2. November 2023) um 14 Uhr war es dann soweit. Wie angekündigt ließ das „Rock am Ring“-Festival die Bombe platzen. Und konnte den ein oder anderen Hochkaräter präsentieren.

So spielen als Headliner „Die Ärzte“, „Greenday“ und die italienischen ESC-Sieger „Maneskin“. Dazu kommen Highlights wie „Avenged Sevenfold“, die „Queens of the Stoneage“, die Düsseldorfer Band „Broilers“, „Billy Talent“, „Parkway Drive“ und „Kraftklub“.

Keanu Reaves bei „Rock am Ring“

Ein klares Statement in Richtung Rock also. Sind in diesem Jahr große Electro- oder Rap-Acts komplett Mangelware. Vom Veranstalter heißt es zudem: „Außerdem kommen absolute Superstars mit besonderen Projekten zum Zwillingsfestival: Slipknot-Frontmann Corey Taylor, der neben seiner Soloarbeit auch Songs von Slipknot und Stone Sour präsentieren wird. Volbeat-Frontmann Michael Poulsen, der als Gitarrist von Asinhell einen Eindruck von seinem druckvollen Side Project geben wird. Hollywood-Star Keanu Reeves beehrt mit seiner Band Dogstar nach vielen Jahren Pause endlich deutsche Bühnen.

Tickets gibt es derzeit für 201,50 Euro. Wichtig: Zum Parken und/oder Campen ist ein zusätzliches Parking und/oder Camping Ticket notwendig!