Nichts geht mehr! Der Bahn-Streik in NRW ist beschlossene Sache – seit Mittwoch (10. Januar) macht die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) von ihrem Streikrecht Gebrauch. Die Deutsche Bahn wollte das noch gerichtlich verhindern. Vergeblich. Und die Leidtragenden sind mal wieder Pendler und Passagiere, die unter der Woche in andere Städte wollen oder müssen.

Seit Dienstagabend (9. Januar) wird der Güterverkehr bestreikt, ab Mittwoch (10. Januar) um 2 Uhr in der Früh auch der Personenverkehr. Der Bahn-Streik in NRW und allen anderen Bundesländern hält bis Freitagabend (12. Januar) 18 Uhr an.

Bahn-Streik in NRW: Nichts geht mehr! Züge stehen still – Pendler verzweifelt

Es war abzusehen, dass ein erneuter GDL-Streik länger andauern würde als die beiden 24-Stunden-Streiks im Sommer und Herbst letzten Jahres. Die GDL-Mitglieder hatten sich in einer Urabstimmung kurz vor Weihnachten für unbefristete Streiks ausgesprochen. Die Menschen in NRW können sich auf Verkehrs-Chaos einstellen. Egal, wie Pendler jetzt ausweichen wollen – alle anderen Verkehrswege werden aus allen Nähten platzen!

Dienstag, 9. Januar

20.55 Uhr: Nerven liegen schon jetzt bei Reisenden blank

Wer im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag in NRW mit dem Zug unterwegs sein will, braucht Starke Nerven und mindestens einen Plan B. Schon am Dienstagabend schlug die Nachricht über den abgeschmetterten Eilantrag der DB wie eine Bombe ein und brauchte auch Pendler in Ruhrgebiet prompt in Rage. „Jetzt wird es lustig. Mal schauen ob unsere Bauern morgen auch in gewohnter Stärke am Start sind“, zählte etwa eine Frau im Netz Eins und Eins zusammen. „Bleibt alle zuhause“, rät auch ein anderer. „Haltet durch“, solidarisiert sich ein anderer auf Facebook mit Millionen von Pendlern.

19.58 Uhr: Hiobsbotschaft für Pendler! Streik kann wie geplant stattfinden

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL kann wie geplant stattfinden. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt hat am Dienstagabend einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt. Um 18 Uhr hat am Dienstag bereits der geplante Streik im Güterverkehr begonnen. Am frühen Mittwochmorgen ab 2 Uhr gibt es dann auch für Pendler kein Pardon mehr. Aber auch in den Stunden davor und danach dürften die Auswirkungen deutlich zu spüren sein.

Die Bahn geht davon aus, dass der Lokführerstreik in dieser Woche Millionen Kundinnen und Kunden trifft. Das Unternehmen hat bereits einen Notfahrplan erarbeitet, der online seit Montagnachmittag abrufbar ist. Fahrgäste können sich dort schon jetzt oder über eine speziell eingerichtete kostenlose Rufnummer (08000 996633) über ihre Fahrt informieren.

17 Uhr: Pendler verzweifelt

Wer statt Bahn lieber das Auto nehmen will, muss sich auf volle Straßen einstellen. Viele kehren jetzt nach dem Weihnachtsurlaub zurück in den Job, wollen sich nicht direkt dem Bahnfrust ergeben. Auch Busse und Straßenbahnen werden voller als noch über Weihnachten. In NRW läuft seit Montag (8. Januar) wieder der Schulunterricht. Kleiner Trost für frustriere Seelen: Der Streik wurde „schon“ drei Tage vor Beginn angekündigt.

17 Uhr: Diese Züge fahren trotz Bahn-Streik

Lokführer von National Express, VIAS oder der Rurtalbahn sind nicht an die GDL angeschlossen. Die meisten RRX-Züge zwischen Rheinland und Ruhrgebiet fahren also. Allerdings ist gerade wegen Umbauarbeiten die Strecke zwischen Essen und Bochum gesperrt. Kein gutes Times also! Dort ist aber ein Schienenersatzverkehr im Einsatz. Und auch Busse sind NICHT vom Streik betroffen.

Das gilt auch für den Schienenersatzverkehr zwischen Emmerich und Oberhausen. Seit kurzem wird die Strecke von Hagen Richtung Siegen von VIAS betrieben, die betroffenen Pendler bleiben also auch hier vom Streik verschont. Fahrgäste sollten sich laut Deutscher Bahn auf jeden Fall schon vor Antritt der Reise über ihre Fahrten unter www.zuginfo.nrw informieren. Hier kommst du zur Übersicht, welche Linien verkehren werden!