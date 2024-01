Bahnstreik: Gebannte Blicke nach Frankfurt – kommt doch noch die irre Wende?

Monatelang haben Bahn-Reise und Pendler gezittert. Immer wieder gab es Warnstreiks, die jedoch meist nur einen Tag andauerten. Jetzt macht die Lokführer-Gewerkschaft GDL in der Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn und weiteren Bahn-Unternehmen Ernst.

97 Prozent der GDL-Mitglieder hatten in einer Urabstimmung für unbefristete Streiks gestimmt. Ganz so dramatisch wird es erst einmal nicht. Trotzdem wird der jetzt bevorstehende, mehrtägige Streik vielen Bahn-Kunden das Leben schwer machen.

Dienstag, 9. Januar:

13.38 Uhr: Bahnstreik bringt Kreuzfahrt-Passagiere in Bedrängnis

Der drohende Bahnstreik von Mittwoch bis Freitag betrifft längst nicht nur Pendler auf dem Weg zur Arbeit. Auch Kreuzfahrt-Urlauber von Aida und „Mein Schiff“ könnten jetzt in die Röhre schauen, wenn sie nicht handeln und umplanen. Denn erfahrungsgemäß nutzen viele Kreuzfahrt-Passagiere die Bahn, um zu ihrem Schiff zu gelangen. Welche Schiffe beziehungsweise Abfahrten aktuell betroffen sind, liest du hier.

12.14 Uhr: Gericht entscheidet am Nachmittag

Alle Blicke sind am Dienstagnachmittag (9. Januar) gespannt nach Frankfurt gerichtet. Dort entscheidet sich, ob Deutschland ein tagelanges Bahn-Chaos bevorsteht. Hintergrund: Mit einem Eilantrag hatte die Deutsche Bahn versucht, den Bahnstreik gerichtlich verbieten zu lassen. Doch in der ersten Instanz am Arbeitsgericht in Frankfurt scheiterte die Bahn. Das Unternehmen ging umgehend in Berufung. Die finale Entscheidung soll nun am Dienstagnachmittag fallen, dann hat das Landesarbeitsgericht Hessen das letzte Wort. Wie Bahn und GDL jeweils für ihre Positionen argumentieren, liest du hier ausführlich.

Bahnstreik: Reiseveranstalter mit kurioser Rabatt-Aktion

10.45 Uhr: Rabatt-Aktion während des Bahnstreiks

Die meisten Bahn-Kunden schauen mit Wut und Unverständnis auf den bevorstehenden Bahnstreik. Doch ein Reiseveranstalter nutzt die Gelegenheit, um ausgerechnet in dieser Situation werbewirksam ein irres Rabatt-Angebot rauszuhauen. An den drei Streiktagen gibt es fünf Prozent Nachlass – wenn Kunden einen Code eingeben, der auch noch als kleine Spitze gegen GDL-Gewerkschaftsboss Claus Weselsky angesehen werden darf. >>> Wie man an den Rabatt kommt, liest du hier ausführlich.

10.25 Uhr: Bahnkunden können Geld zurückbekommen

Nach vier kurzen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn innerhalb der letzten Monate steht Hunderttausenden Fahrgästen jetzt eine besonders heftige Situation bevor. Der aktuelle Bahnstreik fällt nämlich deutlich länger aus. Da ist es gar nicht mal so leicht, eine geplante Fahrt zu verschieben, wie es die Deutsche Bahn empfiehlt. Welche Rechte Bahn-Kunden haben, in welchen Fällen es Geld zurück gibt und wo der Bahnstreik vielleicht doch nicht so heftig ausfällt, haben wir hier in einem separaten Artikel zusammengetragen.