Sachsen-Anhalt: Beeinflusste Umfrage die Landtagswahl „zugunsten der CDU“? INSA-Chef mit brisanter Aussage

CDU-Ministerpräsident feierte einen überraschenden Triumph bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. In Umfragen vor der Wahl war das so nicht abzusehen! Besonders beim Institut INSA sah die Lage ganz anders aus.

